Nasce il primo progetto di formazione e training che riunisce sei festival del Cinema Italiani, tra cui Sole Luna Doc Film Festival di Palermo. Online la Call

Lanciata la call per partecipare al programma che prevede sei workshop intensivi, un percorso di mentoring one-to-one e numerose occasioni di networking con produttori, distributori e broadcaster dedicati a progetti di cinema del reale in fase di sviluppo.

A luglio la tappa al Sole Luna Doc Film Festival di Palermo. Il risultato finale sarà presentato durante il Festival dei Popoli. Online la call.

12 marzo 2022_Sole Luna doc Film Festival tra i promotori di ITINERANZE DOC, il primo progetto in Italia a mettere in rete ben sei tra i maggiori festival di documentario in Italia per formare e supportare a livello creativo e produttivo registi al primo (o secondo) lungometraggio. L’idea è di Luciano Barisone, giornalista, critico cinematografico e tra i “padri” di FRONTDOC, il festival di Aosta dedicato al cinema del reale. Un cammino in sei tappe, da maggio a novembre, da vivere nel cuore dei festival, a stretto contatto con professionisti e addetti ai lavori, guidati da docenti d’eccezione e seguiti da tutor esperti.

“L’idea di ITINERANZE è nata nel corso dell’ultimo Festival dei popoli, dove mi trovavo in qualità di giurato. Negli ultimi anni, dopo la mia esperienza alla direzione di Visions du Réel, ho sempre più avuto contatti con giovani cineasti, incontrati nel corso di varie attività di tutoring, che mi chiedevano pareri e riflessioni sui loro lavori in progress. – racconta Luciano Barisone – Mi sono dunque reso conto di una tale necessità, che ho condiviso con i direttori dei festival che via via incontravo a Firenze. Da queste chiacchierate è nata l’idea di consorziare le sei manifestazioni, creando un percorso creativo e produttivo di sostegno al giovane cinema italiano.”

“Abbiamo sposato l’idea fin dall’inizio – dicono i direttori artistici di Sole Luna Doc Film Festival, Chiara Andrich e Andrea Mura – Stavamo anche noi ragionando su come creare momenti formativi all’interno delle giornate del Festival. Itineranze Doc consente di creare una rete lungo tutto lo Stivale e di poter sostenere i talenti più giovani, contribuendo alla loro formazione e alla nascita di nuove opere e nuove visioni. Il nostro workshop sarà incentrato sullo sviluppo dell’idea da un punto di vista stilistico e registico attraverso l’incontro con tutor, registi e professionisti del settore di alto profilo del settore cinematografico”.

Un’iniziativa unica, nata dalla collaborazione di alcuni dei festival italiani più importanti del settore: il Bellaria Film Festival, IsReal, Sole Luna Doc Festival, PerSo Film Festival, FrontDoc, Festival dei Popoli. L’obiettivo è quello di ridare slancio al cinema del reale e mettere in circolo talenti, prospettive, idee e visioni sfruttando l’esperienza di esperti del settore, direttori dei festival, distributori e broadcaster e accompagnando i partecipanti lungo le principali fasi di avvicinamento alla realizzazione della loro opera: dalla scrittura alla preparazione del pitch, dalla precisazione delle scelte artistiche alla ricerca di produttori e fonti di finanziamento.

Destinatari sono proprio i registi italiani o residenti in Italia, senza limiti di età, che abbiano già realizzato almeno un cortometraggio e che abbiano un progetto di lungometraggio in fase di sviluppo (con o senza un produttore), riconducibile al “cinema del reale” e caratterizzato da un approccio autoriale.

Il Festival dei Popoli di Firenze, che chiuderà il percorso, ospiterà la presentazione ufficiale dei progetti durante un evento speciale con un pitch al quale parteciperanno produttori e distributori nazionali e internazionali. Sarà un’occasione di incontro e di scambio per gli addetti ai lavori di fare rete e creare ulteriori opportunità di collaborazione.

I SEI WORKSHOP

Ogni appuntamento sarà ospitato all’interno di ciascuno dei sei Festival organizzatori e approfondirà alcuni aspetti dello sviluppo del film attraverso lezioni, masterclass e incontri con docenti ed esperti di caratura internazionale.

BELLARIA FILM FESTIVAL – Bellaria Igea Marina (RN) | 12-15 maggio

L’idea cinematografica: come metterla a fuoco e verificarne le possibilità

ISREAL FESTIVAL – Nuoro (NU) | 7-12 Giugno 2022

La scrittura: dall’idea al soggetto

SOLE LUNA DOC FILM FESTIVAL – Palermo (PA) | 4 – 10 Luglio 2022

Lo stile e le scelte di regia

PERSO – PERUGIA SOCIAL FILM FESTIVAL – Perugia (PG) | 1-9 Ottobre

Teoria del montaggio e realizzazione del teaser

FRONTDOC – Festival Internazionale del Cinema di Frontiera – Aosta (Ao) | 14-23 Ottobre

La preparazione ai pitch

FESTIVAL DEI POPOLI – Firenze (FI) | 5-13 Novembre

Il pitch finale e le strategie produttive (alla presenza di produttori e distributori internazionali).

È online sul sito ufficiale www.itineranzedoc.it la call per partecipare al progetto (iscrizioni entro e non oltre le ore 00:00 del 1 Aprile 2022, max 6 partecipanti).

Com. Stam.