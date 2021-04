“Oggi Virginia Raggi esalta in un post su facebook, come fosse un suo successo personale, la Ryder Cup il grande torneo di golf che si svolgerà nel 2023 al Marco Simone Golf & Country Club, di proprietà della famiglia Biagiotti, rivendicando il ruolo di Roma come capitale dei grandi eventi sportivi.

Peccato che dimentica di ricordare che l’Italia si è aggiudicata il diritto di ospitare questo evento il 14 dicembre del 2015 e che in quegli anni lei prima come consigliera di opposizione poi come candidata e sindaca eletta fece del no alle Olimpiadi il suo cavallo di battaglia. Tra l’altro tutto ciò senza citare gli enti interessati: Regione Lazio, Città metropolitana, e non ultimo il comune di Guidonia Montecelio visto che il Golf Club in questione è proprio nel territorio di quel comune, ma probabilmente la sindaca non conosce neanche i confini di Roma o forse preferisce far finta di non conoscerli solo per fare campagna elettorale. Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere, è davvero ora di finirla con questa surreale propaganda.” Così in una nota Ettore Luttazi, delegato a Istituzioni e Enti locali, e Francesca Merola, delegata alla Cultura Bellezza e Sport, insieme ai coordinatori cittadini Marco Cappa e Eleonora De Santis di Italia Viva Roma.

