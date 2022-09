IX municipio, si concludono gli eventi del progetto “Territorio tra sport e sapori d’estate”

Si avvia alla conclusione l’iniziativa socio-culturale “Territorio tra sport e sapori d’Estate”, una manifestazione partita nel mese di luglio e che finirà il 21 settembre alle ore 19.30 con un evento presso l’ASD Tclub (via di Mezzocammino 196).

“E’ stata una manifestazione di grande qualità e spessore culturale – dichiarano congiuntamente Andrea Rapisarda e Paolo Trotta, Presidente del Marforio e refente dell’Eur Torrino -. Le nostre realtà si sono cimentate nell’organizzazione di eventi sportivi, perfettamente riusciti anche grazie a importanti partner nei lavori come alcune Pro Loco romane, senza dimenticare l’importante sostegno del IX Municipio e la Regione Lazio, che hanno seguito da principio i nostri lavori con conferenze culturali, sport e illustri ospiti. Quest’estate, siamo stati un polo culturale per Associazioni ed Enti di Roma e la sua Provincia, che ci hanno aiutato nella finalizzazione della manifestazione ‘Territorio tra sport e sapori d’Estate’”.



La manifestazione si è svolta nella cornice delle spiagge di Roma e del Litorale Romano, in particolare quelle di Ostia Lido e Fiumicino, in eventi culturali che hanno parlato delle tradizioni locali di questi luoghi, il turismo e l’enogastronomia locale. Un percorso, dove con l’importante co-organizzazione della Pro Loco di Ostia Mare di Roma e della Pro Loco IX Municipio Roma Eur, ha permesso un confronto e la promozione dei prodotti del mare, delle aziende agricole e vinicole locali, oltre che degli stabilimenti balneari del Litorale Romano.



La manifestazione si è soffermata, in particolare, sulla promozione enogastronomica: come nella serata al Tiber del 14 luglio, dove si è promossa la degustazione dei prodotti ittici romani e dei vini laziali, tutto in una cornice all’insegna di una bella serata per lasciarsi alle spalle della pandemia da Covid-19. Tra gli eventi promossi nel programma di “Territorio tra sport e sapori d’Estate”, ricordiamo il successo di serate come: “Il mare nella pentola e il vino nel bicchiere”; la promozione stilistica di abiti estivi nella serata “Moda mare”; le varie degustazioni legate ai prodotti della campagna romana, accompagnati dal servizio di mosconi e pattini del mare romano e composizioni artistiche di frutta, anche questa proveniente dalle aziende agricole romane.



Sul piano dell’attività sportiva, sono stati organizzati eventi dilettantistici nei centri sportivi comunali presenti nei quartieri di Eur, Ostia Lido, Fiumicino e Torrino. Nel programma sportivo, anche una conferenza culturale intitolata “Alimentazione e sport estivi: i prodotti a km 0 per gli atleti”, che, come suggerisce il titolo, affrontava l’argomento dell’alimentazione sportiva.



In questo fine settimana, c’è in programma un’escursione turistica sul Sentiero Trilussa, storico percorso che collega il quartiere di Vitinia ad Albano: durante la gita, sono previsti oltre 7 km di passeggiata, incontri intergenerazionali tra giovani e anziani, oltre che un picnic insieme ai presenti.



“Con grande piacere abbiamo presenziato e sostenuto quest’importante iniziativa culturale – dichiarano in una nota l’On. Giuseppe Cangemi (Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio) e l’On. Laura Cartaginese (Vice Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio) -”.



“Durante la manifestazione culturale – dichiara l’On. Cangemi -, ho voluto portare la mia testimonianza sul lavoro della Regione Lazio verso temi come lo sport regionale e il nostro settore enogastronomico”.



“Entusiasti dell’iniziativa anche i partner d’eccellenza per l’occasione: il X e il IX Municipio di Roma Capitale. Al programma estivo dell’evento, hanno presenziato consiglieri, Assessori e Presidenti di Municipio. Ricordiamo in particolare la collaborazione di Luca Bedoni (Presidente del Consiglio nel IX Municipio) e il Dott. Mario Falconi (Presidente del X Municipio). Questi, importanti segnali di una collaborazione costruttiva tra le varie Amministrazioni, Enti e Associazioni, unite nell’intento di promuovere e rilanciare il territorio attraverso ampi dibattiti sulle tradizioni locali, la valorizzazione della nostra identità culturale e l’eccellenza del settore gastronomico del Litorale Romano e Laziale”, ha concluso il Consigliere di Roma Capitale, residente e conoscitore del territorio del quadrante Ovest di capitolino, Piero Cucunato.

