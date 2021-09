La squadra valdinievolina sale sul secondo gradino del podio “scuderie” grazie ad una prestazione corale di spessore. Francesco Paolini vince nel confronto a due ruote motrici e si eleva nella “top ten”, Roberto Galluzzi è nono assoluto. Seconda posizione di R2B per Lorenzo Ancillotti, nell’appuntamento “tricolore” di San Martino di Castrozza.

Larciano (PT): É stata un’altra domenica da archiviare con soddisfazione, quella vissuta da Jolly Racing Team sulle strade del Rally Casciana Terme. La scuderia “della Valdinievole” si è esaltata sul secondo gradino del podio dedicato alle squadre partecipanti grazie ad una prestazione corale di spessore che ha visto due equipaggi nella “top ten” e vari primati concretizzati nei confronti di categoria. In sesta posizione assoluta, prima nel confronto a due ruote motrici, la Renault Clio S1600 di Francesco Paolini, affiancato da Marco Nesti nella gara che ha visto il codriver festeggiare le cento gare in carriera. Nona piazza della “generale” per Roberto Galluzzi ed Andrea Montagnani, tornati sulla Suzuki Swift S1600 e reduci da una prima parte di stagione che li ha visti recitare un ruolo primario nel Campionato Italiano Rally Terra Storici. Secondi nella classifica di classe S1600, i portacolori di Jolly Racing Team hanno preceduto Mauro Zurri e Simone Gabbricci, tornati sulla Renault Clio S1600 dopo il Rally Reggello ed undicesimi nell’ “assoluta”. Ottime sensazioni per Stefano Leporatti, all’esordio sulla Renault Clio S1600 condivisa con Maurizio Maccioni. Per il pilota valdinievolino, l’occasione di saggiare le potenzialità della vettura su prove speciali caratterizzate da asfalto bagnato, condizione che ha esaltato il tasso di selettività della gara. Fondo che ha chiamato in causa anche la Peugeot 106 Kit di Sandro Incerpi, affiancato “alle note” da Elio Giannarini, unica rappresentante della categoria.

Nella classe A7, quella monopolizzata dalle Renault Clio Williams, quinta posizione per Stefano Paladini e Tommaso Buglisi, seguiti da Paolo Turrini e Francesco Del Viva.

Tra le vetture di Gruppo N, seconda piazza di classe N3 per la Renault Clio RS di Massimo Bruschini e Alessandro Bonari, categoria che ha visto – in quarta piazza – l’Alfa 145 di Massimiliano Pantaleone e Lorenzo Fratta. Seconda posizione di classe A5 per Luca Fagni ed Alessandro Massaro (Peugeot 106), con Maicol Castellano e Giovanni Foscarini terzi nella classifica Under 25 su Rover MG. Le condizioni particolari espresse dal fondo hanno reso merito agli equipaggi che sono riusciti a calcare la pedana d’arrivo: Riccardo Donati e Chiara Lombardi (Fiat Seicento), Alessandro Acerbi e Michele Bianchi sesti di N1, su Peugeot 106 e Giuseppe Carli, con Michael Salotti a rappresentare la classe RST16, su Mini Cooper.

Sfortunato ritiro per uno dei protagonisti della gara, Gianandrea Pisani, fuori causa dopo la quarta speciale a causa di un problema di natura elettronica della sua Ford Fiesta R5, vettura che ha compromesso la rincorsa alla vetta della “provvisoria”, distante poco meno di tre secondi al momento del ritiro. Una seconda piazza di grandi contenuti, quella espressa dal pilota versiliese prima della resa definitiva, seppur condizionata dalla rottura di un semiasse nelle fasi iniziali di gara e da un problema alla frizione. Rottura di un semiasse anche per Roberto Tucci, atteso su Renault Clio S1600 nel confronto a due ruote motrici ma costretto al ritiro in avvio di gara.

Jolly Racing Team protagonista anche nel Campionato Italiano WRC, con Lorenzo e Cosimo Ancillotti protagonisti al Rally di San Martino – a San Martino di Castrozza – contesto che ha visto l’equipaggio portacolori centrare la seconda piazza di classe R2B su Peugeot 208, a cinque secondi dal vertice. Un impegno, il primo in carriera sulle strade trentine, valso la prima posizione nella Logistica Uno Rally Cup by Michelin.

Nelle foto (Amicorally): Francesco Paolini, sesto a Casciana Terme e Lorenzo Ancillotti, secondo di classe a San Martino di Castrozza.

Com. Stam.