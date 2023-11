La Basket School Messina ospita Barcellona al PalaTracuzzi: obiettivo ritorno alla vittoria

La Basket School Messina torna tra le mura amiche del PalaTracuzzi per affrontare l’ennesimo derby stagionale. I peloritani, reduci dalla sconfitta sul campo della Pallacanestro Sala Consilina, ospitano il Basket 4.0 Barcellona, nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di serie B Interregionale.

Derby importante per entrambe i quintetti che in classifica sono appaiati a quota otto punti, Barcellona giunge a questo appuntamento dopo la vittoria casalinga in rimonta contro il Rende. Quinta gara in trasferta per la formazione affidata al riconfermato Filippo Biondo, che lontano dal PalaAlberti ha ottenuto soltanto un successo nel derby con la Fortitudo Messina, infruttuose invece le sfide con Sala Consilina, Viola Reggio Calabria e Ragusa. Dopo aver conquistato la promozione in serie B, Barcellona ha cambiato in estate denominazione. Ha rinforzato la compagine societaria con l’ingresso di nuovi soci, per un progetto ambizioso che però non ha modificato la filosofia di fondo del club, basata sempre su atleti giovani e talentuosi. Coach Biondo può fare affidamento sul ritorno della guardia messinese Federico Caroè, l’anno scorso capo cannoniere del torneo, tesserato proprio in settimana dopo aver rescisso con il Castanea. Il roster è composto dal play argentino Fernandez Pena, top scorer della squadra (19.1 Ppg), unico confermato rispetto alla scorsa stagione. Sono arrivati il play guardia Indelicato, l’anno scorso ad Isernia (C Gold), il giovanissimo messinese classe 2006 Renato Sahin; il lungo Drigo (ex Green Palermo); l’ala Luka Lalic (ex Sport Club Gravina); la guardia Acosta prelavato dal Loreto Basket Pesaro; l’ala forte Marangon proveniente dal NBB Mazzano (C Gold); l’ala – centro Gojkovic, l’anno scorso a Colleferro (C Silver); l’ala Cerruti, ex Senigallia (Serie B). Grande ex della sfida Lorenzo Tartamella, protagonista l’anno scorso della promozione in B con la maglia della Basket School che ha indossato anche nelle due stagioni precedenti in cui ha disputato due finali. Una sfida che si rinnova, quella con la compagine del DS Renzo Crisafulli, infatti sarà la tredicesima volta che le due squadre si ritroveranno di fronte sul parquet, dopo i derby disputati in serie D, C Silver e C Gold.

Si prospetta un derby spettacolare sul parquet dell’impianto di via Roccaguelfonia, tra due squadre alla ricerca del successo. Barcellona cerca conferme in trasferta, la Basket School Messina vuol tornare a vincere dopo il passo falso di Sala Consilina, dove la squadra ha comunque giocato un buon basket. Coach Pippo Sidoti, anch’egli ex della sfida per aver allenato a Barcellona nella stagione 2008/09, ha preparato la partita con la solita applicazione, il coach pattese non vuole lasciare nulla al caso. Tutti a disposizione i giocatori giallorossi, in cerca di immediato riscatto di fronte ai propri tifosi. Ed è proprio agli appassionati che Sidoti chiede un supporto ed una partecipazione maggiore a questo derby a cui assisterà un buon numero di sportivi provenienti da Barcellona: “Non sarà una partita semplice, ci saranno in campo sue squadre giovani e vogliose di mettersi in mostra. Noi vogliamo tornare a vincere per proseguire il nostro cammino in campionato. Abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi che ci hanno dato una grossa mano contro Piazza Armerina e Orlandina. Noi ci vogliamo ripetere, i tifosi dovranno fare la loro parte e siamo sicuri di poter contare sul loro calore”.

La palla a due del match tra la Basket School Messina e il Basket 4.0 Barcellona è prevista per le ore 18:00 di domenica 12 novembre 2023, con ingresso libero al PalaTracuzzi. Dirigeranno la gara i signori Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Federico Puglisi di Acicatena (CT). Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina a partire dalle ore 17:50 circa.

Basket School Messina – Or.Sa. Barcellona, i Precedenti

19/12/2015 Or.Sa. Barcellona – Basket School ME 62-80 – Serie D

06/03/2016 Basket School ME – Or.Sa. Barcellona 80-70 – Serie D

18/11/2017 Or.Sa. Barcellona – Basket School ME 72-78 – Serie C Silver

11/02/2018 Basket School ME – Or.Sa. Barcellona 78-58 – Serie C Silver

18/11/2018 Or.Sa. Barcellona – Basket School ME 88-70 – Serie C Silver

25/02/2019 Basket School ME – Or.Sa. Barcellona 49-63 – Serie C Silver

07/04/2019 Or.Sa. Barcellona – Basket School ME 100-69 – Playoff C Silver

11/04/2019 Basket School ME – Or.Sa. Barcellona 56-67 – Playoff C Silver

01/12/2019 Basket School ME – Or.Sa. Barcellona 86-68 – Serie C Silver

27/02/2022 Or.Sa. Barcellona – Basket School ME 66-75 – Fase Orologio C Gold

09/10/2022 Basket School ME – Or.Sa. Barcellona 78-69 – Serie C Gold

08/01/2023 Or.Sa. Barcellona – Basket School ME 78-82 – Serie C Gold

Com. Stam. + foto