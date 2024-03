La DMO “West of Sicily” all’ITB di Berlino

Presentata un’offerta turistica diversificata e i riti e le tradizioni della Settimana Santa” La presidente Rosalia d’Alì: «Opportunità preziosa per ampliare la visibilità al mercato tedesco»

Trapani 6 marzo 2024 – Le professionalità della Sicilia imprenditoriale del turismo sono state presentate all’ITB di Berlino, fiera leader del settore, che si conclude domani. La DMO West of Sicily ha partecipato presentando la sua programmazione e la sua strategia nel corso della conferenza stampa dedicata alla Regione Siciliana, organizzata dall’Enit, a cui hanno preso parte l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata e i presidenti delle DMO siciliane.

La presenza del ministro Daniela Santanchè e degli oltre duecento espositori italiani è stata l’occasione per proporre all’attento pubblico tedesco e internazionale l’eccellenza italiana e la qualità dell’offerta turistica.

La presidente Rosalia D’Alì ha proposto e raccontato il territorio e le esperienze e opportunità che offre. In particolare si è soffermata sulle tante iniziative in programma legate alle imminenti festività pasquali, sulle processioni e sulle tradizioni religiose che richiamano ogni anno l’attenzione di migliaia di visitatori. Ma ha anche puntato sulle esperienze e sugli sport outdoor possibili in ogni periodo dell’anno, sulle opportunità culturali, sui percorsi enogastronomici e sulle visite alle aree archeologiche.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, nel padiglione interattivo e immersivo dell’Enit, sono state proiettate le splendide immagini dei tanti luoghi della Sicilia occidentale che, come è stato sottolineato più volte, è molto ben collegata con la Germania con voli diretti dall’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e Trapani-Marsala.

“Itb è stata una occasione importante per ampliare la visibilità e le offerte della nostra provincia e per far conoscere le nostre straordinarie bellezze e competenze nel settore – ha sottolineato la presidente D’Alì – L’apporto dell’Enit alle Regioni è stato di fondamentale importanza per veicolare l’immagine dell’Italia e della Sicilia all’estero. Il mercato tedesco è particolarmente attratto dalla nostra Regione e molto ben informato sulle opportunità che offre ai turisti”.

I dati dell’Enit confermano, infatti, che la Germania è il primo mercato per l’Italia tra i Paesi di prossimità, con oltre 12 milioni di turisti e, come ha rilevato la presidente Enit, Alessandra Priante “i turisti tedeschi sempre di più, dopo la prima esperienza, ritornano con una bagaglio di informazioni molto completo”. Nei primi nove mesi del 2023 la spesa turistica tedesca è stata di quasi 7 miliardi.

La partecipazione all’Itb di Berlino ha consentito al Distretto Turistico della Sicilia Occidentale di avere preziosi contatti con gli operatori e ha aperto a nuove collaborazioni, tra le quali quella con “Expedia” che ha organizzato un incontro con imprenditori e stakeolders a cui hanno partecipato le cinque DMO.

Infine l’ITB ha dato l’opportunità al Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, con la sua destinazione West of Sicily, di proseguire e sviluppare con i presidenti delle altre DMO siciliane iniziative e strategie comuni per diversificare e destagionalizzare il turismo nell’Isola in modo sempre più efficace.

