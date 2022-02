La FMI a Novegro. In programma conferenze e mostre di grande interesse per gli appassionati di Moto d’Epoca

E’ prevista anche una iniziativa per i Tesserati FMI 2022: tutti i dettagli verranno svelati lunedì 14 febbraio sui profili social della Federazione.

Le moto vintage rappresentano un settore di riferimento per la FMI: il Registro Storico e l’Epoca Sport attraggono migliaia di appassionati e sono attività in continua evoluzione, con l’obiettivo di promuovere costantemente la grande cultura e la storia motociclistica italiana. Un fine che passa anche attraverso la partecipazione alla Mostra Scambio di Novegro (MI), evento di prima fascia in programma dal 18 al 20 febbraio giunto alla sua 81esima edizione.

Lo stand FMI sarà situato presso il Padiglione Centrale, spazi A-B-C-D e 95-96: ospiterà conferenze, mostre e qui gli appassionati potranno ammirare moto di diverse discipline tra cui una Fantic Motor 75 cc del 1980 da regolarità e una Honda CR 250 del 1979 da cross.

Sabato 19 febbraio, alla presenza del Vice Presidente FMI Rocco Lopardo, del Coordinatore del Comitato Moto d’Epoca Luigi Favarato e dei responsabili di disciplina, si terranno le presentazioni dei Campionati Italiani: tra le 11 e le 12.30 si parlerà di Trial, Motocross e Regolarità mentre dalle 15.00 si toccheranno le tematiche relative alle Rievocazioni Storiche, al Turismo e alla Velocità d’Epoca. Presso lo stand FMI sarà inoltre possibile richiedere informazioni sulle procedure di iscrizione al Registro Storico, sulle polizze assicurative per moto d’epoca e su tutta l’attività federale, sportiva e non, in questo ramo.

Nei giorni precedenti l’evento, si terrà una coinvolgente iniziativa dedicata ai Tesserati FMI 2022 con moto iscritta al Registro Storico, che avranno la possibilità di entrare in possesso di biglietti di ingresso gratuiti. Per scoprire tutti i dettagli, sarà sufficiente visitare i profili Facebook e Instagram della FMI a partire dalle ore 11.00 di lunedì 14 febbraio.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Parteciperemo alla Mostra Scambio di Novegro con l’intento di mettere in risalto la forte tradizione delle moto d’epoca in Italia. La FMI promuove il patrimonio motociclistico con grande impegno come dimostrano gli affascinanti e prestigiosi mezzi che saranno messi in mostra al nostro stand, i numerosi iscritti alle nostre manifestazioni e i progetti intrapresi all’interno di questo mondo. I tre giorni di Mostra saranno per noi molto importanti: invito tutti gli appassionati a recarsi presso il nostro spazio, in particolare nella giornata di sabato quando proporremo incontri di sicuro interesse per tutti”.

La Mostra Scambio di Novegro rispetterà i seguenti orari:

Venerdì 18 febbraio: 12.00 – 18.00;

Sabato 19 febbraio: 8.00 – 18.00;

Domenica 20 febbraio: 8.00 – 17.00

Com. Stam.