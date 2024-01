La FMI chiude MBE in grande stile con la presentazione del progetto Pata Talenti Azzurri 2024 e le premiazioni dell’Epoca Sport 

I grandi eventi della Federazione Motociclistica Italiana hanno chiuso la trentesima edizione di Motor Bike Expo, la fiera del motociclismo tenutasi a Verona da venerdì a oggi.

Dopo la presentazione del Dunlop CIV 2024 di sabato e gli incontri che hanno visto protagonista la FMI sia nel primo che nel secondo giorno del Salone, anche oggi piloti e pubblico hanno potuto vivere momenti intensi ed emozionanti.

Pata Talenti Azzurri FMI – Nel pomeriggio i migliori giovani del motociclismo italiano, supportati dalla Federazione, si sono ritrovati al Meeting Point per la presentazione del progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Un’iniziativa che coinvolge 70 piloti di 8 diverse specialità e il cui successo è certificato dai risultati di numerosi piloti azzurri che, in passato come oggi, hanno fatto e fanno parte del progetto.

L’evento è stato aperto dal Presidente FMI Giovanni Copioli e dal Coordinatore della Direzione Tecnica FMI Raffaele Prisco. Entrambi hanno sottolineato l’importanza del supporto, soprattutto tecnico, agli atleti di prospettiva perché possano crescere sia da un punto di vista sportivo che professionale. Sul palco si sono alternati i ragazzi che nel 2024 correranno i Campionati Italiani ed internazionali di Velocità, Motocross, Enduro, Trial, Supermoto, Speedway, Flat Track, Quad. Nel corso dell’anno saranno seguiti dai Tecnici FMI e dai Direttori Tecnici Roberto Sassone (Velocità), Thomas Traversini (Motocross), Cristian Rossi (Enduro), Fabio Lenzi (Trial), Massimo Beltrami (Supermoto), Armando Castagna (Speedway-Flat Track) e Nicola Montalbini (Quad).

Epoca Sport – In mattinata oltre 130 piloti hanno partecipato alle premiazioni del CIV Classic e del Motocross d’Epoca, campionati che nel 2023 hanno regalato grandi emozioni e sono pronti a vivere stagioni di alto livello anche nel 2024. Gli incontri sono stati l’occasione per condividere con i piloti informazioni, calendari, novità e soprattutto per rendere merito a tutti coloro che si sono distinti nelle diverse categorie a ruote lisce e tassellate. Sul palco sono saliti il Presidente FMI Giovanni Copioli, il Responsabile Velocità del Comitato Moto d’Epoca, Raffaele Bigioni e il Responsabile Motocross del Comitato Moto d’Epoca, Mario Volpe.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Qui a Motor Bike Expo abbiamo vissuto giornate davvero intense e appassionanti. Abbiamo voluto premiare i nostri piloti, avvicinare appassionati al motociclismo e svelare i nomi degli atleti di prospettiva. Il progetto Pata Talenti Azzurri FMI ci ha dato grandi soddisfazioni nel corso degli anni e continueremo a lavorare per ottenerne ancora. Crediamo fortemente nei nostri ragazzi, che hanno sempre dimostrato di saper crescere sia da un punto di vista professionale che sportivo. Inoltre sono molto felice di aver premiato i piloti dell’Epoca Sport, un ambiente sano e in cui vengono portati in gara moto che hanno scritto la storia. Ci aspettiamo un 2024 in crescita, in cui la passione sarà ancora l’elemento fondante di un campionato molto partecipato”.

