La generosità dei menenini e dei caltagironesi per il popolo ucraino: raccolta beni alimentari e non

MCL Circolo “Don Rosario Pepe” di Mineo e MCL Circolo “Don Luigi Sturzo” di Caltagirone, lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo, organizzano una raccolta straordinaria di beni alimentari (a lunga conservazione) e non (coperte, sciarpe, cappotti, scarpe e altro ancora) che saranno inviati subito alle popolazioni in fuga dalla “follia della guerra”.

La raccolta si terrà dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso le due sedi MCL: a Mineo, in via Ducezio n.25, presso la sala “Don Rosario Pepe”, e a Caltagirone, in via Roma n. 215. E’ proprio il caso di dire che in anche in questa occasione di solidarietà, “Mineo e Caltagirone ci mettono il cuore!”. Paolo Ragusa, presidente MCL “Circolo MCL “Don Rosario Pepe” di Mineo e vice presidente MCL Catania, spiega le ragioni dell’iniziativa: “Siamo vicini al popolo ucraino e cerchiamo di testimoniarlo con i fatti. La pace è un valore che va difeso ogni giorno, ma oggi siamo chiamati a dare sostegno a chi fugge dalla guerra. Grazie a tutti coloro che in queste ore danno grande prova di umana solidarietà”.

Francesco Tasca, presidente MCL Circolo “Don Luigi Sturzo” di Caltagirone, sottolinea che “non è la prima volta che il Movimento Cristiano Lavoratori del Calatino si adopera per iniziative di solidarietà in aiuto di coloro che ne hanno bisogno e delle fasce più deboli”.

