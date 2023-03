La Gold Gold Messina chiude la regular season ospitando l’Alfa Catania al PalaMili

Nell’ultima giornata della regular season del girone siculo-calabro di serie C Gold “Memorial Haitem Fathallah”, la Gold & Gold Messina ospita al PalaMili l’Alfa Catania. I peloritani hanno messo in cassaforte il quarto posto in graduatoria, certificato dalla netta vittoria ottenuta sabato scorso sul CUS Catania.

Domenica proveranno a chiudere con un successo il girone di ritorno per poi focalizzare la propria attenzione sui playoff. L’ottima prova offerta al PalaCUS, restituisce nuove certezze al gruppo allenato da Pippo Sidoti, il quale ha avuto anche modo di collaudare nuove situazioni di gioco e di schieramenti. Per quasi tutti i giocatori impiegati, il minutaggio si è aggirato intorno ai venti minuti, il che ha permesso al coach pattese di valutare appieno le prestazioni dei suoi ragazzi. Nello stesso tempo ha dato meno punti di riferimento agli avversari, che avevano preparato la gara su determinati atleti e schemi di gioco. Situazione che sicuramente il coach pattese riproporrà nel match con l’altra formazione etnea, in vista dei palyoff. I 32 punti sinora conquistati permettono alla Gold & Gold di potersi ancora giocare le possibilità di agganciare la terza posizione: il verdetto lo conosceremo solo dopo gli ultimi quaranta minuti di gioco. Se le attuali posizioni di classifica dovessero essere confermate, la Basket School affronterebbe, nel primo turno della post season che prenderà il via il 16 di aprile, la Dierre Reggio Calabria, al momento nona.

L’Alfa, diretta da coach Di Masi, con 22 punti all’attivo occupa la settima posizione in classifica, non corre alcun rischio e conosce già il suo prossimo avversario nella post season: l’Or.Sa. Barcellona. Anche per Abramo e compagni, il prossimo match servirà a preparare i playoff, magari evitando infortuni e squalifiche. Gli etnei, dopo un inizio positivo in campionato, hanno perso lo smalto dei tempi migliori, ma punteranno tutto sui playoff per chiudere in crescendo la stagione. Nel match di andata Linde e compagni ebbero la meglio, espugnando la palestra Leonardo Da Vinci con il punteggio di 70-56.

La palla a due del match tra la Gold & Gold Messina e l’Alfa Catania è prevista per le ore 18 di domenica 2 aprile. Al PalaMili dirigeranno i signori Calogero Cappello di Porto Empedocle e Marcello Barone di Palermo. La gara sarà trasmessa, come di consueto, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Basket School Messina, a partire dalle ore 17:50, con la telecronaca di Carmelo Minissale, il commento di Peppe Melita e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.

