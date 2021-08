Giorno dopo giorno va prendendo forma il nuovo roster della Gold & Gold Messina. Lo staff tecnico e quello dirigenziale lavorano di pari passo nell’intento di completare il gruppo che affronterà il prossimo campionato di serie C Gold.

Dopo aver coperto i ruoli vacanti per via delle partenze di giocatori importanti come De Angelis, Manfrè, Pocius e Genovese, con l’ingaggio di Gotelli, Scerbinskis, Mazzullo e Pandolfi, l’attenzione si è spostata alle riconferme. La prima è stata quella di Tartamella, alla quale si aggiunge la conferma di Cristiano Scimone, guardia di 185 cm e 70 kg, nato a Messina il 27 luglio del 2000.

Proveniente dall’Asd Basket Life Messina, Scimone, cresciuto nel settore minibasket dell’Amatori Messina, in precedenza ha giocato con la Stella Azzurra Roma e con la Lido di Roma Basketball Academy, formazione con cui ha esordito in serie D Regionale. Per lui 3 presenze e 15 punti realizzati (5 ppg). Per la quinta stagione consecutiva, quindi, la giovane guardia messinese indosserà la canotta della Basket School Messina e ne sarà anche il capitano. Grande fiducia da parte delle componenti tecniche e dirigenziali del club peloritano, nei confronti di Cristiano che ha dimostrato, stagione dopo stagione, di meritare una maglia grazie anche alla dedizione e allo spirito di sacrificio che lo hanno caratterizzato in questi anni. La sua è stata una crescita continua, partendo dai 33 punti realizzati in 16 presenze nella stagione 2017/18 (1.3 ppg), passando a 123 punti in 25 gare (4.92 ppg) della stagione successiva. La sua migliore performance nel 2019/20 quando ha realizzato 164 punti in 22 partite (7.5 ppg) con un best di 25 punti messi a segno nel match casalingo con il Giarre. Lo scorso torneo non è stato particolarmente brillante dal punto di vista realizzativo per Scimone che comunque ha offerto il suo valido contributo alla conquista della finale playoff con una media di 3.2 ppg in 19 gare disputate: la sua gara più prolifica contro l’Orlandina Lab con 10 punti realizzati.

Siamo sicuri, conoscendo Cristiano, che vorrà rifarsi già a partire dal prossimo campionato, come dimostra dalle sue prime dichiarazioni dopo la conferma: “Siamo ormai arrivati al quinto anno con la Basket School e la cosa oltre a rendermi felice mi riempie di orgoglio – afferma Scimone -. Ancora agli ordini dei coach Sidoti e Paladina, un’esperienza di alto livello che continua e che mi arricchirà ulteriormente. Lo scorso anno abbiamo fatto un ottimo campionato, arrivando in finale playoff, ma si può sempre migliorare ed è quello che vogliamo fare. Mi sto preparando fisicamente da circa un mese e mezzo – prosegue la guardia messinese – seguendo un programma costruito su misura per esaltare le mie caratteristiche di gioco. È un impegno molto duro che ha come obiettivo quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio del torneo. Ci saranno molti volti nuovi quest’anno alla Basket School – conclude Cristiano -, ma l’impianto è collaudato e non sarà difficile integrarli in breve tempo, sia dal punto di vista del sistema di gioco che da quello del gruppo, che come ogni anno dovrà essere unito, affiatato e con un comune obiettivo: vincere”.

Com. Stam.

Cristiano Scimone (Foto Giovanni Mazzullo) 2