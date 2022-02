La Gold & Gold Messina subito in campo ospita la Nuova Pallacanestro in un derby avvincente

Nemmeno il tempo di godersi l’ottavo successo in campionato per la Gold & Gold Messina. Gli scolari tornano immediatamente in campo nel recupero della gara valevole per la dodicesima giornata di campionato del girone calabro-siculo della serie C Gold, Memorial Haitem Fathallah, rinviata il 23 gennaio per un caso di positività al Covid 19 nelle file della Nuova Pallacanestro Messina. La formazione ospite, allenata da coach Beto Manzo, nell’ultima gara disputata ha superato brillantemente la Vis Reggio Calabria. Vittoria pesante per Salvatico e compagni, che così hanno agguantato la terza posizione in graduatoria, a pari punti con i reggini, a quattro lunghezze dalla Basket School e a due dal Catanzaro. Per questa ragione la sfida di mercoledì al “PalaMili”, con palla a due alle ore 20:00, arbitri Giovanni De Giorgio di Giarre e Alice Foti di Acireale, assume un significato rilevante per entrambe le formazioni e si presenta quanto mai avvincente e dagli alti contenuti tecnici.

La Nuova Pallacanestro che nel frattempo ha ingaggiato il bomber Budrys, già decisivo contro la Vis con 22 punti realizzati, vuole allungare la striscia di cinque vittorie consecutive e avvicinarsi alla vetta. Dall’altra parte del campo troverà una Gold & Gold in buona salute, intenzionata a chiudere i giochi per il primo posto riconquistato domenica scorsa al termine della bella prestazione offerta in casa della Dierre Reggio. Vittoria senza dubbio importante perché ottenuta dopo una lunga sosta e sul parquet dove Vis e Mastria erano uscite sconfitte. La squadra la completo ha preparato il derby a Patti, coach Pippo Sidoti sta lavorando per inserire al meglio nei giochi Federico Manfrè che a Reggio si è messo in luce con una prova di grande sostanza.

Alla partita potranno assistere, nel limite della capienza prevista per le attuali norme anti covid 19, i possessori di green pass rinforzato. La gara sarà trasmessa in diretta – streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina a partire dalle ore 19:50 circa con la telecronaca di Carmelo Minissale, il commento di Peppe Melita e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.

Com. Stam.