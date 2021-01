Il video arriva ad un mese dal lancio del primo singolo e anticipa l’album “Nel mezzo della mia adorazione”, in arrivo prossimamente per Vang Records

Un racconto per immagini descrive “uno stacco libero da terra. Una perdita del controllo delle emozioni per danzare sul fuoco delle paure visibili e sul mare in tempesta che agita i movimenti più fragili”. Ecco la descrizione del videoclip “La mia fede è ora” di Valeria Gaglio per Vang Records, online su You Tube e realizzato da Gabriele Guzzo.

A distanza di un mese dall’uscita del primo singolo , il video racconta di “Una forza che irrompe per fare vibrare ogni cosa. Perfino la voce intona un “Alleluja” al Padre. È così che ci si libera da ogni peso, aprendo le braccia per lasciarsi andare nella piena fiducia di non essere soli. Credendo nel miracolo. Ora”.

Il brano fa parte dell’album “Nel mezzo della mia adorazione”, in arrivo prossimamente per Vang Records. I testi più recenti contenuti del disco nascono da momenti di forte introspezione e preghiera. Valeria Gaglio è una leader d’adorazione oltre che cantautrice di Pdg Worship della chiesa cristiana La Parola della Grazia di Palermo.

Il testo della canzone “La mia fede è ora” è di Valeria Gaglio. La parte musicale è realizzata in collaborazione con Mattia Albegiani. Gli arrangiamenti sono di Davide Alfano e Fabio Castorino di Roxy Studio. Il videoclip è stato realizzato da Gabriele Guzzo.

Il singolo “La mia fede è ora” di Valeria Gaglio è la prima pubblicazione della nuova etichetta discografica Vang Records dedicata alla christian music. Nata a Palermo da Fabio Castorino, Davide Alfano e Massimo Pitti. Vang Records ha come obiettivo di dare spazio alla produzione di musica cristiana all’interno del panorama attuale del music business internazionale.

Valeria Gaglio è nata a Palermo nel Marzo dell’83 ed è una leader d’adorazione e cantautrice di PDG WORSHIP. Cresciuta in una famiglia cristiana, la sua devozione agli stessi principi e la passione verso la musica la portano a coltivare un’innegabile entusiasmo verso la scrittura di testi che manifestano la meraviglia e l’affetto per Dio. Nel coro della chiesa dall’età di 13 anni, mano mano che cresce prende consapevolezza della propria identità perseguendo l’obiettivo di “un’intimità con Dio” al di sopra di ogni altra cosa. E’ una schietta sostenitrice della sua stessa teoria: “La musica è la più romantica dichiarazione d’amore che tocca persino il cuore del Cielo, facendolo rivelare alla terra”. Per quattro anni ha frequentato l’accademia di canto ”Roxy Studio”, dove ha appreso le nozioni fondamentali di questa disciplina e, con le sue canzoni, ha partecipato alla registrazione di più CD di Worship cristiani italiani. Alcune sue canzoni sono state tradotte anche in altre lingue come “VOGLIO DIPENDERE DA TE”, che vanta più di 300 mila visualizzazioni. Nel 2015, con Davide Alfano che collabora negli arrangiamenti, partecipa al concorso canoro di musica cristiana J FACTOR, vincendo il premio della critica. I suoi testi non sembrano rispettare i comuni canoni delle canzoni religiose, dove Dio è un interlocutore formale difficile da raggiungere, piuttosto sono racconti di un rapporto tra i due così intenso che porta all’arresa davanti ad un sentimento così perfetto come il loro. Parole e musica quindi sfondano il tetto della chiesa per raccontare, anche al resto del mondo, il loro amore. I testi più recenti, nati da momenti di forte introspezione e preghiera, saranno raccolti nel nuovo CD dal titolo “NEL MEZZO DELLA MIA ADORAZIONE” che sarà sempre pubblicato e prodotto dalla nuova etichetta discografica “VANG RECORDS”.

La VANG RECORDS nasce dal desiderio dei suoi fondatori (Fabio Castorino, Davide Alfano, Massimo Pitti) di creare una realtà discografica che abbia gli standard qualitativi necessari per e m e r g e r e n e l m e r c a t o d e l l a m u s i c a tradizionale, acquistare credibilità e dare il meritato spazio all’arte della produzione Cristiana. Per raggiungere questo obiettivo l’etichetta discografica entra in partnership con la P.D.G. (Parola della Grazia) di Palermo, una delle chiese cristiane più importanti in Italia. È in questa realtà che finalmente gli artisti potranno affidarsi a veri professionisti del settore, i quali cureranno ogni aspetto della produzione discografica, dalla registrazione in studio agli eventi live, dalla distribuzione nel mondo al merchandising, assistendoli nel loro percorso musicale, valutando le migliori opportunità di successo e diffusione delle produzioni artistiche, scegliendo di volta in volta le strategie più opportune per ottenere la migliore visibilità, sviluppando un piano di azione per emergere rapidamente nel mercato discografico e dare cosi la massima diffusione al messaggio cristiano. Il messaggio cristiano, non dimentichiamolo, è alla base di tutto. La fondazione stessa dell’etichetta discografica ha come obiettivo quello di diffondere la parola di Dio attraverso la musica. VANG, da Vangelo appunto, è stato scelto come nome nel rispetto dell’etimologia originale, auspicando che la nascita del progetto sia di spinta per coloro che sono stati da troppo tempo lontani da Dio.

