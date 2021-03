Un progetto concretizzato in appena un anno grazie alla sinergia tra FCI, Hurricane Parks ed H-FARM, che ha deciso di arricchire i suoi impianti sportivi con questo park – Il CT Ventura: “Un impianto all’avanguardia, all’altezza dei più grandi”.

Innovativa, strategica, fruibile: la nuova pista di BMX Freestyle, costruita all’interno della splendida cornice del Campus di H-FARM, è un po’ tutto questo. Una struttura moderna e sperimentale, una pista di livello internazionale in un contesto proiettato al futuro: un esperimento unico in Italia, portato avanti grazie alla sinergia tra Federciclismo, il costruttore Hurricane Park ed H-FARM, la piattaforma dove convivono innovazione e natura, dove trovano spazio nuovi metodi di insegnamento e apprendimento, con un’attenzione particolare al digitale e agli strumenti tecnologici. Un progetto che permetterà non solo di avvicinare tantissimi giovani a questo sport, ma diventerà un vero e proprio punto di riferimento per la nazionale di BMX.

Nato 3 anni fa e guidato dal CT Federico Ventura, il gruppo azzurro ha inaugurato ufficialmente il park olimpico di Roncade, realizzato in appena un anno: “In un periodo di assenza di competizioni è stato portato a termine un lavoro eccellente” le parole del Commissario Tecnico. Che aggiunge: “Quello appena sorto è il primo centro di preparazione olimpica dedicato alla BMX Freestyle Park, progetto concretizzato grazie alla collaborazione tra FCI e H-FARM, che ha deciso di arricchire i suoi impianti sportivi con questo park. La Federazione ha accettato volentieri di contribuire alla sua realizzazione, con un impegno che è andato a coprire un quarto dei costi complessivi e che permetterà alle nostre Nazionali di usufruire di un luogo di alto livello dove prepararsi”.

Fondamentale l’appoggio di Riccardo Donadon, Fondatore e Presidente di H-FARM: “Ringrazio la Federciclismo per questa collaborazione che porterà tanti ragazzi ad avvicinarsi a questo sport. Il campus è un luogo di opportunità, dove esprimere il proprio talento, qualsiasi sia la disciplina verso cui ci sentiamo portati. Spero di poter vedere presto bambini e ragazzi andare in bici per queste rampe e allenarsi con i maestri in questa pista di BMX che, ci tengo a sottolinearlo, è l’unica con queste caratteristiche in Italia. Per questo è diventata centro di allenamento ufficiale della nazionale di BMX freestyle”.

Per i prossimi 8 anni, in base alla convenzione siglata ad ottobre 2020, gli azzurri del CT Ventura potranno allenarsi all’interno del Campus, che vanta una posizione strategica vista la vicinanza all’aeroporto di Venezia, distante appena 14 km. La nazionale avrà così la possibilità di prepararsi all’interno di un impianto straordinario, all’avanguardia, al livello dei più grandi in questa disciplina, in grado di ospitare competizioni di livello internazionale, accompagnando tantissimi appassionati e non verso un ciclismo moderno, innovativo, acrobatico e spettacolare: il Freestyle, che quest’anno esordirà anche alle Olimpiadi di Tokyo.

Il Presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni ha accolto con piacere la creazione di questo impianto: “Faccio i miei complimenti all’iniziativa di Hurricane Park ed H-FARM. Fin dalla mia prima elezione nel Comitato Lombardo, 4 anni fa, ho sostenuto che si debba partire con la pratica ciclistica dalla BMX. Si tratta di un’attività divertente e che permette ai ragazzi di imparare a maneggiare il mezzo meccanico in sicurezza. Il freestyle è inoltre una disciplina olimpica, adatta all’attività di promozione della bici e alla crescita di talenti competitivi a livello internazionale. All’estero dalla BMX emergono molti campioni per le specialità veloci della pista. Da sempre sono favorevole a questa sinergia che genera importanti percorsi di crescita”.

H-FARM è la piattaforma d’innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale. Fondata

nel gennaio 2005 come primo incubatore di startup al mondo, ha saputo rinnovarsi e adattarsi alle esigenze di mercato senza mai perdere di vista i valori portanti che stanno nel cogliere le opportunità indotte dall’innovazione digitale e nel mantenere un approccio Human centric. Oggi è l’unica realtà al mondo che unisce in un unico luogo investimenti, servizi per le imprese e formazione. Strutturata come un campus, alle porte di Venezia, H-FARM si estende su 51 ettari, di cui 20 di area boschiva, ed è il più importante polo di innovazione in Europa. Conta oltre 600 persone che lavorano in 5 sedi sul territorio italiano, una a Barcellona, ed è considerata un unicum a livello internazionale.

