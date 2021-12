La Nuova Pallacanestro Messina chiude il 2021 al PalaTracuzzi contro la capolista Catanzaro

Ultimo turno del 2021 per la Nuova Pallacanestro Messina che nell’ultimo match dell’undicesima giornata della C Gold Girone Bianco ospiterà al PalaTracuzzi la capolista Mastria Catanzaro.

I giallorossi di casa sono vengono da un tris di vittorie e vogliono chiudere in bellezza l’anno solare rilanciandosi in classifica. Non sarà ovviamente facile per Salvatico e compagni, ma gli atleti di coach Manzo sono in crescita e vogliono confermarsi fra le mura amiche.

I calabresi allenati da coach Di Martino hanno il loro top scorer nel veterano ex Costa D’Orlando Falli: il classe 1978 viaggia a 17,8 punti di media. Fra gli esterni produttiva la coppia playmaker – guardia Procopio – Rotundo (14,8 e 10,5 rispettivamente). Sotto le plance solido l’apporto dell’ex Patti, Barcellona e Cus Messina Sereni (8,9) e fra gli esterni di Calabretta (7,4). Fra i giovani numeri importanti per il 2001 Mavric (7,4) e il 2003 Mastria (4,8), completano il roster gli under Shvets (2,6), Agosto (1,3), Brugnano, Mattia e Raffale Corapi.

Palla a due per Nuova Pallacanestro Messina – Mastria Catanzaro domenica 19 dicembre alle ore 18:00 al PalaTracuzzi di via Roccaguelfonia, arbitreranno i signori Daniele Barbagallo di Acireale (CT) e Raphael Crisafi di Ragalna (CT). L’ingresso all’impianto sarà contingentato in base ai regolamenti FIP e potrà avvenire solo per i tifosi in possesso del Green Pass e che si siano prenotati tramite messaggio sulla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina. Avranno la priorità i possessori della Card Socio Sostenitore che può essere sottoscritta tramite richiesta con messaggio alla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina o anche al palazzetto. L’accesso alla struttura, per motivi operativi, sarà consentito fino alle ore 17:45.

Sulla pagina Facebook ufficiale della Nuova Pallacanestro Messina sarà disponibile la diretta streaming integrale della partita: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

