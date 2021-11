La Nuova Pallacanestro Messina ospita nel derby al PalaTracuzzi il Castanea

Turno casalingo per la Nuova Pallacanestro Messina che affronterà domenica al PalaTracuzzi il Castanea per il terzo derby stagionale dopo quelli contro Fortitudo e Basket School Messina.

La formazione giallorossa è alla ricerca del secondo successo stagionale ma non sarà facile contro un avversario di buon livello. A guidare i gialloviola coach Frisenda, il top scorer è l’ala ex Milazzo e Pozzallo Papazov, che viaggia a 15,7 punti di media a gara; sotto le plance lopotta il centro Kirilov (7,0) fra gli esterni Denafs (15,4), il confermato play e capitano Banin (14,6) e il 2003 Struza (13) portano minuti e punti alla causa. Nella rotazione minuti per il 2002 Sersenis (7,4), il play Mackiw, l’ala Mwana e il play Dauksas. Sulla via del recupero l’ex Cus, Fp, Basket School e Fortitudo Squillaci.

Palla a due per Nuova Pallacanestro Messina – Castanea domenica 21 novembre alle ore 17:30 al PalaTracuzzi di via Roccaguelfonia, arbitreranno i signori Carlo ed Edoardo D’Amore di Messina (ME). L’ingresso all’impianto sarà contingentato in base ai regolamenti FIP e potrà avvenire solo per i tifosi in possesso del Green Pass e che si siano prenotati tramite messaggio sulla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina. Avranno la priorità i possessori della Card Socio Sostenitore che può essere sottoscritta tramite richiesta con messaggio alla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina o anche al palazzetto. L’accesso alla struttura, per motivi operativi, sarà consentito fino alle ore 17:15.

Sulla pagina Facebook ufficiale della Nuova Pallacanestro Messina sarà disponibile la diretta streaming integrale della partita: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

Com. Stam.