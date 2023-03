La pizza nuova regina delle tavole dei palermitani, sold out per l’apertura del Coca-Cola PizzaVillage@Home

Napoli – Sono bastate poche ore della giornata inaugurale della tappa palermitana del Coca-Cola PizzaVillage@Home per registrare il sold out. L’evento, che apre il tour 2023 formato da cinque tappe con Padova, Bologna, Bari e Torino in successione, ha evidenziato il gradimento del pubblico per il suo format.

Nella prima delle quattro giornate, la manifestazione terminerà domenica 5 marzo, sono state oltre 2.000 le pizze ordinate dai cittadini palermitani e già, per i prossimi giorni, le prenotazioni coprono il cinquanta per cento della forza produttiva.

La formula, che consente di poter apprezzare sulla propria tavola le diverse pizze realizzate dai maestri pizzaioli nell’hub di produzione temporaneo allestito nel cuore di Palermo a Villa Filippina, e consegnate a casa grazie ai corrieri di Glovo, delivery partner dell’iniziativa, si dimostra sempre molto apprezzata dal pubblico. Le gift bag, con i prodotti omaggiati dei partner dell’evento, hanno accompagnato le pizze a casa favorendo così la degustazione e il confronto del prodotto realizzato dai top player dei forni a legna.

La giornata inaugurale, che ha visto protagonisti alcuni cittadini palermitani di una masterclass con il maestro pizzaiolo Antonio Falco che ha illustrato segreti e modalità di preparazione della pizza, ha celebrato anche l’intervento di alcuni chef. Proprio i “cappelli bianchi” hanno affiancato i top player della pietanza italiana più famosa al mondo, suggerendo l’inserimento di prodotti tipici del territorio siciliano, associati agli ingredienti base delle pizze, allo scopo di esaltare le identità gastronomiche regionali.

Protagonisti ai forni del centro di produzione sono i maestri pizzaioli e chef, Adriano Porpe e Davide Di Marzo (Giovanni Express), con lo chef Diego Di Giovanni, che realizzano la pizza Napoli (pomodoro San Marzano, fior di latte di Napoli e i prodotti siculi: filetti di acciughe, origano e olio), Elisa Di Giovanni (Monsù Villa Filippina) e lo chef Diego Di Giovanni propongono la pizza Sfincione (cipolla, caciocavallo acciughe ed olio evo). A completare i maestri pizzaioli player della tappa Antonio Falco (Antica Pizzeria da Michele), con la tradizionale Margherita napoletana (Pomodoro San Marzano, fior di latte di Napoli, olio di semi di soia, basilico e pecorino romano) e Salvatore Spatola (Rodeo Drive) con le pizze Margherita e la Diavola (salamino piccante, pomodoro San Marzano, fior di latte di Napoli, basilico, olio Evo)

Dall’Hub di produzione sono partite anche le 1.000 pizze donate a Banco Alimentare, proseguendo così la mission solidale della manifestazione. Alla Fondazione, che opera al fianco degli organizzatori per raggiungere l’obiettivo dello “spreco zero” e sostenere i meno fortunati, sono consegnate le materie prime non utilizzate e, appunto, donate le pizze, per aiutare chi si trova in difficoltà.

Per il terzo anno consecutivo Coca-Cola conferma la sua partecipazione, in qualità di title sponsor. Pizza e Coca-Cola resta il binomio perfetto, una combinazione che mette tutti d’accordo, ideale per trascorrere un momento con gli amici o con la famiglia all’insegna del divertimento e della convivialità. L’evento si svolge con il sostegno del founding partner Mulino Caputo, da sempre supporter del progetto PizzaVillage, e degli official partner: Leffe, Latteria Sorrentina, Ciao-Il Pomodoro di Napoli, Caffè Kenon. Technical sponsor: PizzaMaster, delivery partner esclusivo Glovo.

Com. Stam. + foto