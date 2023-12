La Polizia di Stato arresta due persone nelle stazioni di Milano Centrale e Milano Bovisa

Ieri la Polizia di Stato ha arresto un cittadino gambiano di 25 anni per droga e un cittadino italiano di 20 anni per atti persecutori.

Ieri pomeriggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria in abiti civili, in servizio presso la stazione di Milano Centrale hanno notato il 25enne che nel piazzale antistante la stazione ha ceduto all’acquirente 4 grammi di hashish in cambio di 20 euro. Fermati i due, il pusher già con numerosi precedenti per droga è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri mattina, sempre gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato in flagranza un cittadino italiano di 20 anni che, destinatario di ammonimento del Questore di Milano per una lunga serie di condotte persecutorie nei confronti della convivente, continuava ad importunarla facendosi trovare tutte le mattine nella stazione da lei frequentata. E’ stata la stessa donna, in stato di agitazione, a riferire il fatto ai poliziotti in servizio nella stazione di Milano Bovisa che, dopo qualche giorno di appostamenti, hanno sorpreso il 20enne sul fatto. Il giovane è stato condotto presso il carcere di San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Com. Stam.