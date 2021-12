Milano, contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti nel periodo delle festività natalizie: La Polizia di Stato sequestra 60 kg di droga e arresta quattro spacciatori

La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività finalizzate alla repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Milano, ha arrestato 3 cittadini italiani e uno albanese per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish e marijuana, sequestrando complessivamente quasi 60 kg di droga e circa 60.000 euro in contanti.



Gli agenti della Squadra Mobile di Milano, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del mercato di sostanze stupefacenti, soprattutto nel periodo delle festività natalizie, hanno effettuato alcuni servizi d’osservazione e perlustrazione in diversi quartieri periferici meneghini noti per l’elevata densità criminale e vendita al dettaglio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti.

La scorsa sera, gli agenti della sezione antidroga, in servizio di appostamento nella zona San Siro, hanno notato in Via Novara un’autovettura Citroen C4 proveniente da via Fratelli Zoia il cui conducente aveva dato l’impressione di essere molto attento alla presenza di qualcuno che lo seguisse.

I poliziotti hanno, seguito l’autovettura che ha imboccato la tangenziale Ovest in direzione nord. All’altezza dell’uscita 2, svincolo Milano/Gallaratese, i poliziotti hanno fermato e controllato il conducente della Citroen C4, un italiano del ’70, che da subito ha manifestato una certa agitazione. Lo stato d’animo dell’uomo, in realtà, era dovuto al fatto che nel portabagagli, all’interno di uno scatolone di cartone, vi erano 5 confezioni sottovuoto di marijuana per un peso complessivo di 5,5 kg lordi. Inoltre, l’uomo aveva con se oltre 2.000 euro in contanti e un’agendina con conteggi riferibili a consegne di stupefacenti. Gli agenti, nella sua abitazione a Buscate (MI), hanno rinvenuto e sequestrato 1 kg circa di cocaina, 1 kg circa di marijuana e 3.850 euro in contanti.

Nel corso delle perquisizioni i poliziotti, coadiuvati dai colleghi della sezione criminalità diffusa, hanno acquisito elementi per ritenere che vi fosse un altro appartamento, a Busto Garolfo (MI), dove poteva essere detenuta sostanza stupefacente anche in quantità più elevate. All’interno dell’appartamento in questione, abitato da un uomo del ’74, con precedenti per spaccio di stupefacenti, e da una donna dell’84, i poliziotti hanno sequestrato 50 kg lordi di marijuana, 3 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento della droga.

Le tre persone sono state arrestate per detenzione di sostanze stupefacenti ed associate ai carceri di Milano “San Vittore”, di Busto Arsizio e di Como in attesa della convalida dell’arresto del G.I.P..

Sempre nel corso della serata, nel Comune di Castano Primo (MI), i poliziotti della sezione criminalità diffusa della Squadra Mobile, nel transitare in Via Quintino Sella, hanno notato un uomo a bordo di un’autovettura che sostava con fare sospetto nei pressi di uno stabile. L’uomo, un albanese del ’74, è stato trovato in possesso di 18 involucri in cellophane contenenti complessivi 10 grammi di cocaina e, nella sua abitazione a Cuggiono (MI), i poliziotti hanno rinvenuto altri 143 grammi di cocaina, 56 grammi di hashish e 57.000 euro in contanti. Anche l’albanese è stato associato al carcere di Busto Arsizio in attesa della convalida dell’arresto del G.I.P..