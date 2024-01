La Polizia Municipale di Marsala sequestra un forno a Pastorella. Situato in un fondo rustico, operava senza i requisiti di legge

Stamani, la Polizia Municipale di Marsala ha proceduto al sequestro di un forno che operava in contrada Pastorella. Situato in un fondo rustico – vi si arriva percorrendo una stradina internata dalla statale – i gestori panificavano in alcune stanze della struttura, del tutto in assenza delle autorizzazioni amministrative e sanitarie.

Le sanzioni, per tali illeciti, ammontano a svariate migliaia di euro come previsto dalle norme in materia e da quelle igieniche in particolare. Sequestrate anche le attrezzature per impedire la continuazione dell’illecita panificazione, i cui prodotti venivano caricati su un’auto, ritrovata proprio con del pane nel bagagliaio pronto per la distribuzione. Il Comando della Polizia Municipale – che ha agito di concerto con il reparto SIAN dell’Asp – rende noto, infine, che sono pure in corso accertamenti sulla regolarità degli immobili all’interno dei quali si svolgeva l’attività di panificazione abusiva.

