Chiara Casarico e Tiziana Scrocca in scena per il terzo spettacolo della rassegna teatrale “ARTEMIA+” a tematica LGBTQ+ patrocinata dal circolo di cultura omosessuale Mario Mieli. Dal 17 al 19 novembre 2023 LA SCELTA DELLA GIOIA Prima nazionale Scritto, diretto ed interpretato da Chiara Casarico e Tiziana Scrocca

Dopo i primi due grandi successi arriva il terzo spettacolo della rassegna teatrale “ARTEMIA+” a tematica LGBTQ+ che ha lo scopo di utilizzare il TEATRO, come mezzo per “raccontare”. Teatro per abbattere pregiudizi, per difendere ogni diritto, per avvicinare storie lontane dalle proprie. Per immedesimarsi e rendersi conto che nella diversità e nell’accettazione di essa, alberga la possibilità di crescita personale, culturale e sociale.

“ARTEMIA+” patrocinata dal CIRCOLO DI CULTURA OMOSESSUALE MARIO MIELI, si svolgerà al CENTRO CULTURALE ARTEMIA, si svilupperà durante i 4 weekend del mese di novembre e avrà come protagonisti 4 spettacoli che affronteranno la tematica LGBTQ+ da punti di vista completamente diversi l’uno dall’altro (dal 3 al 26 novembre).

Pensato appositamente per la rassegna “ARTEMIA+” LA SCELTA DELLA GIOIA scritto, diretto ed interpretato da CHIARA CASARICO e TIZIANA SCROCCA andrà in scena il 17 e 18 novembre 2023 alle ore 21 ed il 19 novembre 2023 alle ore 18 .

Un viaggio nella memoria, nelle esperienze personali, alla ricerca della gioia e della felicità. Poiché tutti nasciamo con questa aspirazione e tutti abbiamo il diritto di soddisfarla. Due punti di vista divergenti e convergenti al tempo stesso che affrontano senza veli identità, sessualità, inadeguatezza e tensione verso la libertà di essere se stessi.

Uno slogan del ’68 diceva che “il personale è politico”, per questo abbiamo scelto di partire dalla nostra esperienza personale, mettendoci pancia, testa e cuore. Cosa vuole dire essere diversi? Significa capire che si tratta semplicemente di una ricerca continua che riguarda ogni essere umano: la ricerca della gioia.

Con grande umiltà e pudore, mettiamo a nudo il nostro essere dalle prime scoperte cercando di restituire emozioni, gioie e dolori, paure e conquiste: essere diversi significa essere unici. Voluto è il richiamo a “L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza, che ci ha guidato come un faro nella notte in questa ricerca.

—

Prosegue anche la mostra personale dell’artista ROBERTO RINALDI intitolata OLTRE L’EDEN che il pubblico potrà ammirare fino a venerdì 26 novembre 2023 nella “Sala Lydia Biondi” del Centro Culturale Artemia, prima e dopo ogni spettacolo.

Programma ARTEMIA+

Dal 3 al 5 novembre 2023

OSCAR E BOSIE

scritto e diretto da Paolo Orlandelli

interpretato da Mauro Toscanelli e Salvo Lupo

Prima nazionale

Dal 10 al 12 novembre 2023

VERSO SERA, ANCORA (ANGELO)

diretto ed interpretato da Gianni De Feo

scritto da Marco Buzzi Maresca

aiuto regia Sabrina Pistilli

assistente regia Alessandra Ferro

scene e costumi Roberto Rinaldi

drammaturgia musicale a cura di Gianni De Feo

musiche originali e arrangiamenti Alessandro Panatteri

Prima nazionale

Dal 17 al 19 novembre 2023

LA SCELTA DELLA GIOIA

diretto ed interpretato da Chiara Casarico e Tiziana Scrocca

Dal 24 al 26 novembre 2023

IL MIRACOLO

di Franca De Angelis

con la regia di Christian Angeli

interpretato da Anna Cianca e Galliano Mariani e con Patrizia Bernardini

Accompagna gli spettacoli:

Dal 3 al 26 novembre 2023 (Sala Lydia Biondi)

OLTRE L’EDEN

mostra personale di Roberto Rinaldi

Ingresso spettacolo: €12

Ingresso mostra: OMAGGIO

Tessera nuovi soci: €3

PRENOTAZIONI: 334 1598407 (anche WhatsApp e/o SMS)

Il pubblico è pregato di arrivare quindici minuti in anticipo per non perdere la priorità.CENTRO CULTURALE ARTEMIA

Direttrice Artistica:Maria Paola Canepa

CENTRO CULTURALE ARTEMIA

Via Amilcare Cucchini, 38 – 00149 Roma

Info line: +39 334 159 8407

Com. Stam. + foto