“La scuola incontra Trapani” – iniziativa dello Sciascia-Bufalino

Ieri mattina, presso piazza Mercato del Pesce, il sindaco Giacomo Tranchida ha fatto visita agli studenti dell’istituto Sciascia-Bufalino per l’evento “La scuola incontra Trapani”.

L’istituto Sciascia-Bufalino offre diversi indirizzi di studio, tra i quali Arti ausiliarie per le professioni sanitarie (ottico e odontotecnico), Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale. Nell’ottica del service learning, gli alunni guidati dal dirigente scolastico Andrea Badalamenti, hanno messo al servizio della comunità le conoscenze e le competenze acquisite tra i banchi di scuola. Grazie alla strumentazione mobile ed al supporto di professioni del settore, gli alunni hanno effettuato screening visivi gratuiti ai cittadini interessati e hanno fissato prenotazioni per screening dentali che, per nome igienico-sanitarie, si svolgeranno presso l’edificio della scuola in piazza XXI Aprile.

“Una ottima occasione per uscire dalle aule e far conoscere a tutti queste specifiche branche scolastiche. Gli alunni – commenta il primo cittadino Giacomo Tranchida – sono i sanitari del domani e l’esperienza pratica diventa sempre di più una priorità per il loro futuro. Auspico numerose altre iniziative del genere che possano aiutare studenti, insegnati e semplici cittadini che hanno bisogno di competenze come queste”.

La giornata è stata arricchita da contributi culturali ed interventi musicali.

Com. Stam. + foto