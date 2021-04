Educazione ambientale a scuola, pulizia della spiaggia e liberazione di due tartarughe marine riabilitate: le attività di Marevivo in Sicilia per celebrare la Giornata Mondiale della Terra 2021

Data e luogo_Dal 20 aprile, in occasione dell’Earth Day la delegazione regionale Marevivo Sicilia in collaborazione con Jordan Italia organizzerà una tre giorni dedicata all’ambiente per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di conoscere e prendersi cura del nostro Pianeta.

Gli eventi interesseranno il territorio del bacino del Fiume Platani e della costa agrigentina dove la delegazione ambientalista siciliana opera da tanti anni per la tutela e la promozione di un territorio che detiene una straordinaria valenza naturalistica.

Si inizia il 20 aprile con un laboratorio di educazione ambientale in video-didattica rivolto ad alcune scuole del territorio, durante il quale verranno affrontati i problemi legati ai cambiamenti climatici e all’inquinamento con una sezione speciale dedicata al rischio di estinzione delle tartarughe marine della specie Caretta caretta.

Nella seconda giornata i volontari di Marevivo promuoveranno la pulizia della spiaggia dello Stazzone nel Comune di Sciacca (AG).

La spiaggia fa parte di quelle adottabili nell’ambito di “Adotta una spiaggia”, la campagna nazionale di Marevivo attraverso la quale sarà possibile sostenere l’Associazione nelle attività di pulizia, osservazione e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia, per tutelare questo prezioso ecosistema.

Infatti, la spiaggia seppure suggestiva, a causa del forte impatto antropico e produttivo è afflitta dall’inquinamento e dallo spiaggiamento di molti rifiuti marini che ne compromettono la bellezza naturale e la stessa fruizione.

L’intervento ecologico programmato può rappresentare un operoso esempio di cittadinanza attiva e d’impegno per la tutela del bene comune e può contribuire a innalzare l’attenzione sui temi della gestione condivisa e responsabile dell’ambiente naturale da parte di tutti.

Infine nella giornata del 22 aprile, dedicata alla Terra si svilupperà un laboratorio all’aperto e saranno liberati due esemplari della specie Caretta caretta, soccorsi e riabilitati dai veterinari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale A. Mirri di Sicilia e/o dell’Ospedale Veterinario dell’Università di Messina. La liberazione potrà essere seguita in diretta web sui canali dell’associazione ambientalista dalle scuole del territorio, dagli istituti aderenti alla Rete Scuole Plastic Free di Marevivo e da tutti coloro che vorranno assistere a un evento che vuol promuovere un percorso di crescita fatto dal confronto con l’ambiente e dalla tutela di specie viventi che a causa dell’inquinamento rischiano l’estinzione.

Con i due Centri di educazione ambientale posti tra Eraclea Minoa e Siculiana Marina (AG), con una vasta rete costituita nel tempo con le scuole, l’amministrazione regionale, i comuni, le imprese e tante altre associazioni locali, Marevivo Sicilia ha portato avanti concrete iniziative di educazione ambientale e sensibilizzazione civica, suscitando l’attenzione nei confronti delle grandi emergenze ambientali e del territorio.

Al fianco di Marevivo in quest’occasione anche Rolly Brush, azienda di Parma nota per aver inventato Rolly, lo spazzolino da denti più piccolo al mondo, insieme a Jordan Green Clean, la linea di spazzolini e dentifrici progettato pensando non solo alle esigenze personali, ma anche a quelle dell’ambiente.

“Siamo estremamente contenti di vedere che le aziende si impegnano sempre più spesso in attività di tutela ambientale, attraverso il supporto concreto a realtà come la nostra Associazione – ha dichiarato Fabio Galluzzo, Vicepresidente di Marevivo – La strada della collaborazione è fondamentale per il raggiungimento di obiettivi tangibili e duraturi. Solo facendo squadra sarà possibile realizzare una comunicazione circolare che farà crescere il processo del cambiamento sostenibile”.

Maria Cristina Iaselli, responsabile marketing in Rolly Brush commenta così l’iniziativa: “siamo orgogliosi di supportare l’associazione ambientalista Marevivo in una iniziativa per la tutela della natura con forte valenza didattica: l’insegnamento della salvaguardia degli ecosistemi alle nuove generazioni, la pulizia di una spiaggia dai rifiuti e la liberazione di una tartaruga marina. Questo ultimo evento è il simbolo dell’impegno del brand Jordan nell’ideazione di prodotti per l’igiene orale sostenibili, come la linea Green Clean, con la volontà di generare un cambio di cultura per il rispetto della natura e dei suoi abitanti. Prendere parte a questo progetto virtuoso ed essere in prima linea è un privilegio per una realtà come la nostra, che da sempre crea prodotti per adulti e per i bambini di domani. Sentiamo di dover contribuire a costruire un mondo migliore per loro!”

