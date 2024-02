L’Ac Bari Bat protagonista alla Btm in Fiera: la tre giorni al via dal 27 febbraio

Corsi di guida sicura, sin da quando si è più piccoli. Eventi sportivi di livello nazionale come lo Slalom dei Trulli a Monopoli. La storia raccontata dalle auto d’epoca con Ruote nella Storia.

L’Automobile club Bari Bat è una presenza fondamentale nel territorio e con le sue mission sulla sicurezza e l’educazione stradale entra ormai da anni anche nelle scuole. Grazie a corsi di guida sicura, l’ultimo quello inaugurato nell’ambito del progetto “ Diversa-mente in sicurezza” che ha l’obiettivo di promuovere tra i ragazzi comportamenti di guida responsabile, attraverso interventi informativi, formativi, psico-educativi, giuridici e sociologici realizzati dai moltiplicatori “dell’azione preventiva” nei contesti educativi/formativi.

I bambini e i ragazzi più grandi vengono resi protagonisti non solo con lezioni teoriche, ma anche pratiche. Perché la guida sicura si insegna anche simulando incidenti o eventi atmosferici avversi: per fare capire quanto è importante conoscere le regole della strada.

Regole della strada che si insegnano anche ai più grandi o a protagonisti della nostra sicurezza, come gli agenti della polizia locale. Si è concluso a febbraio il progetto che ha formato oltre 150 agenti della polizia locale di Bari, offrendo una specifica preparazione, sia teorica che pratica, effettuata da professionisti del settore.

L’Automobile club Bari Bat è in prima linea anche nei dibattiti, l’ultimo quello che si è tenuto alla Regione Puglia su “La mobilità sostenibile: utilizzo di alternative ai carburanti fossili”. Mission è quella legata al turismo ed è per questo che l’Automobile Club Bari Bat ha ritenuto importante la partecipazione alla Fiera del Turismo a Bari. Un turismo automobilistico alimentato da grandi eventi come lo Slalom dei Trulli a Monopoli che si terrà il 23 giugno, o dalle “sfilate” di auto d’epoca di Ruote nella Storia. Anche quest’anno saranno tre le tappe che permetteranno di conoscere piccoli e grandi comuni del nostro territorio: Gravina, Bisceglie e Monopoli.

“Siamo lieti di annunciare che l’Automobile Club Bari-Bat parteciperà a BTM Italia 2024, la fiera del turismo adattivo che si terrà a Bari dal 27 al 29 febbraio 2024 – commentano Francesco Ranieri, presidente Ac Bari Bat, e Maria Grazia De Renzo, direttore Ac Bari Bat – BTM Italia 2024 è un evento di rilievo nazionale e internazionale, che offre l’opportunità di confrontarsi con gli operatori del settore turistico, scoprire le ultime tendenze e innovazioni, partecipare a workshop, seminari e incontri B2B e B2C, e vivere un’esperienza di apprendimento e divertimento”.

L’Automobile Club Bari-Bat sarà presente nella sezione dedicata ai servizi per la mobilità, dove presenterà le sue iniziative e i suoi progetti per promuovere una mobilità sostenibile, sicura e accessibile a tutti.

“Tra le novità che porteremo a BTM Italia 2024 – continuano Ranieri e De Renzo – ci saranno: il calendario di eventi Ruote nella storia e degli eventi sportivi, la presentazione della nostra app, che permette ai nostri soci e ai nostri clienti di accedere a una serie di servizi personalizzati, le offerte turistiche e assicurative garantite ai nostri ben 33.000 soci nelle sole province Bari e Bat. Siamo convinti che il turismo adattivo sia una sfida e un’opportunità per il nostro territorio e per il nostro Paese, e che l’ACI possa dare un contributo importante in questo ambito, mettendo a disposizione la sua esperienza, la sua professionalità e la sua passione. Speriamo di incontrarvi numerosi a BTM Italia 2024, per condividere con voi le nostre idee e le nostre proposte per il futuro della mobilità e del turismo”.

Il 29 febbraio si terrà uno “speech” a due sul ruolo di Aci nel turismo B2C alla presenza del direttore dell’Ac Bari Bat, Maria Grazia De Renzo e del direttore Marketing e divisione Vip Piergiorgio Reggio. Sarà un dibattito a due voci: da una analisi del ruolo di Aci nel mondo del turismo alla scoperta delle radici, dell’offerta enogastronomica. Saranno illustrati i benefici dedicati ai soci Aci e Aci storico per la prenotazione di viaggi e vacanze attraverso Aci Blueteam Travel Excellence.

Com. Stam. + foto