Lamborghini Roma by DL Racing dà spettacolo a Vallelunga!

E’ iniziata con un successo-show del rookie egiziano Badawy e proseguita con importanti piazzamenti per Ianniello-Fabi e Segù-Locanto la lunga settimana del Lamborghini Super Trofeo Europa che porterà alle World Finals del prossimo weekend.

Ora la squadra è pronta per l’atto decisivo che giovedì e venerdì la vedrà in lizza per il titolo continentale AM e poi per la sfida mondiale del 18-19 novembre, sempre in casa e con il rientro al volante del pilota romano Scionti

Roma. Per Lamborghini Roma by DL Racing la lunga settimana del Lamborghini Super Trofeo Europa e delle World Finals è iniziata tra spettacolo, vittorie e alta competitività. Sull’Autodromo di Vallelunga, circuito di casa per il team, domenica 12 novembre sono andate in scena le due gare del quinto e penultimo round stagionale e tutte le tre Huracan ST Evo2 schierate dalla squadra con il supporto di Target Racing sono state protagoniste. Per la rincorsa alla corona della classe AM, pesanti sono i punti ottenuti da Ibrahim Badawi, il rookie egiziano con il quale Lamborghini Roma by DL Racing è in lotta per il titolo. In qualifica Badawy ha ottenuto la pole per gara 1, poi conclusa al secondo posto sul traguardo, anche se una controversa penalità per un contatto lo ha fatto scivolare sesto, con la classifica che al momento è sub judice. Scattato dalla seconda fila, in gara 2 il 17enne driver egiziano ha dato spettacolo e in rimonta con un chirurgico sorpasso nel finale si è preso il primo posto andando a vincere per la terza volta in stagione. Un successo fondamentale che proietta il team e Badawy in piena corsa per il titolo nelle due gare del sesto e ultimo round della serie europea, in programma in settimana sempre a Vallelunga.

Nella classe Pro, il quinto atto stagionale ha visto Lamborghini Roma by DL Racing schierare una coppia giovane e inedita per il monomarca della Casa del Toro, l’equipaggio formato dai rookie romani Riccardo Ianniello, 16 anni appena, e Alessandro Fabi, 21 anni, che il mese scorso con la squadra si sono già laureati insieme campioni italiani GT Endurance 2023 in GT Cup Am proprio a Vallelunga. Ianniello era già stato protagonista del Lamborghini Super Trofeo in stagione, mentre per Fabi si è trattato dell’esordio nella serie. Il loro weekend è “double-face”: in gara 1 davvero solida la rimonta che ha permesso ai due giovani capitolini di concludere con un prezioso quarto posto assoluto, sfiorando il podio dopo essere scattati dalla nona casella sulla griglia di partenza; meno fortunata gara 2, conclusa con un ritiro causato da un inconveniente meccanico.

Iscritta in classe Pro-Am, la terza Huracan ST Evo2 del team era affidata alla novità Luca Segù, il 23enne driver comasco già vincente con Lamborghini Roma by DL Racing nel Tricolore GT Sprint ma all’esordio nel Super Trofeo, e al patron della stessa DL Racing Diego Locanto. L’inedito equipaggio ha a lungo battagliato per le posizioni di vertice e, anche grazie all’ottima qualifica di Segù, ha concluso gara 1 con una preziosa top-5, mentre in gara 2 ha conquistato un comunque solido settimo posto al traguardo.

Come accennato, il sesto round si disputa in settimana, preludio delle successive World Finals di sabato 18 e domenica 19 novembre. Il team conferma tre vetture al via in entrambe le occasioni schierando Badawy, Ianniello-Fabi e Segù, che stavolta sarà affiancato da Federico Scionti, che diventa il terzo pilota romano impegnato con la squadra capitolina sul circuito di casa. Quest’anno con Lamborghini Roma by DL Racing Scionti si è laureato campione nel SuperSport Series GT, mentre nel Super Trofeo Europa ha esordito a Valencia, sfiorando la possibilità di un’immediata vittoria assoluta.

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, il sesto e ultimo round del Lamborghini Super Trofeo Europa prevede gara 1 giovedì alle 9.20 (classi AM e LC) e alle 11.45 (classi Pro e Pro-Am; diretta tv su Sky Sport Arena) e gara 2 venerdì alle 9.00 (AM-LC) e alle 11.15 (Pro-Pro-Am; diretta tv su Sky Sport Arena). Tutte sulla distanza di 50 minuti, saranno trasmesse anche in live streaming sul sito ufficiale www.lamborghini.com/motorsport/super-trofeo/europe . Al termine della serie, scoccherà l’ora delle World Finals con gare sempre separate fra le varie classi sabato 18 e domenica 19 novembre con schierati al via anche i protagonisti delle serie Nord America e Asia.

Lamborghini ST Europe 2023: 4 giugno: Le Castellet; 1° luglio: Spa; 30 luglio: Nurburgring; 17 settembre: Valencia; 12 novembre Vallelunga; 17 novembre Vallelunga

Lamborghini ST World Finals: 18-19 novembre: Vallelunga

