Lavori in via Fardella – Comunicazione chiusure della prossima settimana

Si comunica che a partire dalle ore 7 di lunedì 22 Novembre 2021 fino alle ore 7 di giovedì 25 Novembre 2021, i lavori di realizzazione delle strisce pedonali per ipovedenti in via Fardella si sposteranno nell’area compresa tra via dei Mille e via Nino Bixio (carreggiata nord) e tra via Calatafimi e via Nicolò Burgio (carreggiata sud).

Pertanto, per raggiungere il centro storico di Trapani, sarà obbligatorio svoltare in via Santa Maria di Capua mentre per raggiungere Erice sarà obbligatorio svoltare in via Alberto Tipa. L’accelerazione dei lavori si rende necessaria al fine di limitare al massimo le criticità alla viabilità nel prossimo mese di Dicembre. Si invita ancora una volta la cittadinanza a non spostare per alcun motivo i segnali stradali appositamente posti nella zona del cantiere al fine di seguire i percorsi indicati.

Com. Stam.