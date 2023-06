Lavori rete fognante sul Lungomare. Viabilità alternativa da domani

Si inverte il senso di marcia di un tratto della via Francesco Crispi. A seguito dei lavori per la rete fognante in corso sul Lungomare e per ridurre il traffico veicolare che attualmente interessa la via Mazzini, il Comando della Polizia municipale di Marsala ha emanato un’ordinanza che modifica temporaneamente la circolazione in via Crispi.

In particolare, da domani mattina e fino a venerdì prossimo, 23 giugno, si inverte il senso di marcia sulla suddetta via nel tratto compreso tra il Lungomare e piazza Francesco Pizzo, con direzione quindi verso quest’ultima.

L’accesso in senso opposto sarà consentito ai residenti, ai veicoli di polizia e agli utenti dei servizi sanitari. Il provvedimento, che sarà in vigore solo in concomitanza con i lavori, è stato adottato per evitare che i veicoli in transito nel Lungomare, arrivati all’altezza della Via Crispi (dalla quale inizia il segmento di strada chiuso per lavori) siano costretti ad invertire la marcia e tornare indietro.

Il provvedimento offre così un percorso alternativo al tratto di Lungomare chiuso al traffico per i lavori. Un divieto di sosta è stato infine istituito sulla via Forti Bonanno, con rimozione forzata ambo i lati.

Com. Stam.