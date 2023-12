Domani, martedì 12 dicembre, alle ore 10 presso l’Auditorium di Save the Children (Piazza San Francesco di Paola, 9 – Roma) si svolgerà l’evento “Le doti educative per un nuovo welfare di comunità: esperienze a confronto”.

Durante l’incontro si analizzerà l’importanza delle doti come strumento di contrasto alla povertà educativa e materiale e come intervento da inserire nelle politiche pubbliche locali e nazionali per favorire nuovi modelli di welfare. L’evento sarà moderato da Paola Guarnieri, giornalista di RAI Radio 1.

Partendo da una analisi quantitativa e qualitativa dei risultati raggiunti nell’ambito di DOTi: Diritti e Opportunità per Tutte e tutti, progetto di Save the Children sostenuto dai fondi dell’8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, i protagonisti territoriali e nazionali, racconteranno come le doti educative rappresentino un intervento strutturale delle politiche locali.

Aprirà l’incontro Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia. Sono previsti gli interventi di Albertina Petroni, Coordinatrice nazionale di progetto di Save the Children, Daniela Di Capua, Responsabile Ufficio 8xmille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Renato Sampogna della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Federico Mento, Segretario Social Value Italia. Interverranno inoltre, Fernando Picerno, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Potenza, Giuseppe Romaniello, Dirigente dell’Unità di Direzione, Servizi alla Persona del Comune di Potenza, Chiara Dazzan, Assessora allo Sport e agli impianti sportivi del Comune di Udine, Elisa Micelli, responsabile area minori e famiglie del Comune di Udine, insieme a docenti e operatori dei Punti Luce di Save the Children. Concluderà i lavori Raffaela Milano, Direttrice Programmi Italia-UE di Save the Children.

