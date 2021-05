Tutto pronto nel borgo dei borghi 2015 per una nuova vetrina mediatica – Ciak si gira a Montalbano Elicona.

Martedì 11 maggio telecamere di “Bella Sicilia” in azione per un servizio promozionale che sarà poi trasmesso dalle reti televisive regionali del gruppo Comunicare24 e diffuso sui vari e motori mediatici del Circuito Bella Sicilia che sui maggiori social network sfiorano il milione di followers con cinque milioni di persone raggiunte per ogni settimana.

Il lavoro di preparazione è iniziato oltre un mese fa e vede la collaborazione dietro le quinte di attivissimi giovani del medievale borgo come Giulio Iacovacci, il Prof. Giuseppe Pisciuneri, Alessia Pantano e Pina Furnari ovviamente coadiuvati dalla parte Istituzionale rappresentata dall’Assessore al Turismo e Cultura Alessia Prescimone e dall’Ufficio Turistico di Montalbano Elicona con il responsabile Enzo Ruggeri.

Ad accogliere i referenti di Bella Sicilia sarà il Sindaco di Montalbano Elicona Dott. Filippo Taranto che nel suo intervento traccerà un breve excursus sul paese. Le riprese proseguiranno con tante sorprese che il “gruppo operativo dei giovani” ha preparato per far scoprire il borgo in ogni sua caratteristica, tradizioni, cibo, arte, cultura. Montalbano Elicona si trova sui Monti Nebrodi a 920mslm si raggiunge facilmente, in appena trenta minuti dallo svincolo A20 di Falcone ma anche dal lato opposto percorrendo la dorsale che collega Floresta e Randazzo. Dalle torri del Castello è possibile ammirare un paesaggio mozzafiato che abbraccia la costa tirrenica da Capo Milazzo a Capo D’Orlando con lo sfondo delle Isole Eolie.

“Una acuta strategia di marketing territoriale ha generato un volano mediatico per Montalbano Elicona con un trend turistico che ovviamente va alimentato e mantenuto vivo, un esempio per quanti ancora sono un passo indietro ed uno sprone per i più audaci. Proprio questi sono i punti focali sui quali è imperniata la nostra iniziativa che ormai raggruppa comuni di ogni provincia dice Michele Isgrò coordinatore regionale di Bella Sicilia. La parte tecnica delle riprese è stata affidata ad Adriano Monachino apprezzato videomaker molto noto sui social per i tanti video che fanno emozionare, apprezzare e amare la bellissima terra di Sicilia. Info mail circuitobellasicilia@gmail.com

Com. Stam.