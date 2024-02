Leap into The Style Outlets Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets festeggiano i nati il 29 febbraio

Anno bisestile, sorprese a non finire nei centri The Style Outlets di Vicolungo e Castel Guelfo che, in vista del 29 febbraio, chiamano a rapporto tutti coloro che festeggiano il proprio compleanno ogni quattro anni, e non solo.

Per tutti i festeggiati una gift card firmata The Style Outlets del valore di, ça va sans dire, 29 euro,che potrà essere ritirata all’Info Point e utilizzatanelle centinaia di negozi dei centri.

Compleanno significa anche prendersi cura di sé: con il servizio MakeUp & Go i festeggiati potranno approfittare di una consulenza make-up o skincare gratuita della durata di 10 minutinelle mani esperte del personale di KIKO Milano che sarà a loro completa disposizione. I fashion addicted, invece, nello store Triumph presente a Castel Guelfo The Style Outlets potranno ritirare una utilissima pochette, indispensabile per il prossimo viaggio.

Per ogni compleanno che si rispetti, non può mancare anche un peccato di gola. A Vicolungo, i festeggiati potranno concedersi una colazione omaggiata da Lino’s Coffee o approfittare dei menù in regalo pensati per l’occasione da Wow Art&Food. Non solo, inentrambi i centri, Lindt è pronta a festeggiare con un piccolo omaggiodall’irresistibile scioglievolezza mentre La Piadineria a Castel Guelfo e Autogrill e Rossopomodoro a Vicolungo offriranno tanti altri cadeaux. Cosa aspettate? Non lasciateveli scappare!

Per usufruire dei vantaggi riservati ai nati il 29 febbraio è necessario dimostrare allo staff presente all’Info Point dei centri di essere nati quel giorno presentando la propria carta d’identità.

Tutti i clienti dei centri potranno approfittare del Super Giovedì che continuerà nel fine settimana con4 giorni di grandi occasioni nei negozi aderenti. Un Super Giovedì extra lungo come questo si ripresenterà tra ben 28 anni…nel 2052!

Com. Stam.