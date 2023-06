Leolandia festeggia la fine delle scuole con i Dinsieme e il Thomas day. in arrivo una nuova attrazione acquatica a luglio

Capriate San Gervasio – Doppio appuntamento nel weekend del 10 e 11 giugno a Leolandia per festeggiare la fine dell’anno scolastico, in attesa della nuova attrazione acquatica che sarà inaugurata a luglio.

Si parte sabato 10 giugno con l’atteso ritorno a Leolandia dei DinsiemE, reduci dal primo film “Il Viaggio Leggendario”. Erick e Dominick in pochi anni hanno costruito una community di milioni di follower: bambini e teenagers appassionati dei loro sketch e video musicali. La coppia salirà sul palco Minitalia alle 14:45 per una breve esibizione aperta a tutto il pubblico, seguita da uno show alle 17:30 nella LeoArena. In scaletta tutti i singoli più famosi, come “Estate Perfetta”, “Favola” e l’ultimo pezzo che prende il nome dal film. I brani saranno intervallati da momenti di animazione insieme a Leo e al cast di Leolandia ed entrambi gli appuntamenti saranno seguiti dalla possibilità per i fan di incontrare a tu per tu i loro beniamini e scattare una foto ricordo.

11 GIUGNO: THOMAS DAY



Domenica 11 giugno i più piccoli potranno divertirsi con le iniziative del Thomas Day, giornata dedicata al Trenino più famoso delle serie animate, realizzata in collaborazione con Mattel. In programma tanti appuntamenti, allestiti nell’area del parco antistante la stazione: dopo aver completato il giro del parco a bordo degli iconici vagoni blu, i piccoli potranno ballare la Thomas Dance, scattare una foto ricordo e incontrare Sir Topham Hatt, l’autorevole direttore della ferrovia, in arrivo per l’occasione direttamente da Sodor, l’isola fantastica che fa da cornice alla serie.

NUOVA ATTRAZIONE DA LUGLIO



Con la fine delle scuole, comincia anche la grande estate di Leolandia, che a luglio si arricchirà con una nuova attrazione acquatica, destinata a rendere sempre più fresche le giornate degli ospiti. Primo step di un progetto che cambierà il volto di un’intera area del parco, occuperà una superficie di 2.500 metri quadri e permetterà di incrementare del 33% l’offerta di aree acquatiche di Leolandia, portando a oltre 10.000 metri quadri il totale, tra aree giochi bagnate, come il Cortile di Masha e lo Spraypark di PJ Masks City, e vere e proprie giostre, come i tronchi di Gold River e l’epica battaglia di Mediterranea.

Alta 9 metri, con un’imponente struttura lunga 25 metri, il cui tema è ancora top secret, offrirà un mix di sorprese dedicato ai bambini di tutte le età: spericolate battaglie a suon di spruzzi per i più grandicelli, che potranno cimentarsi a manovrare cannoni in grado di sparare fino a 8 metri di distanza, 18 metri di scivoli di diverse altezze e 350 metri quadri di giochi d’acqua adatti anche ai più piccoli. Dominata da una scenografica cascata e affiancata da una fontana ispirata alla Rosa dei Venti, con 480 ugelli in grado di creare suggestive coreografie, la nuova attrazione movimenterà 6.000 litri di acqua al minuto. Per azzerare gli sprechi ed evitare ogni tipo di impatto sulla rete idrica locale, l’acqua sarà attinta direttamente dai pozzi di proprietà del parco, e costantemente filtrata, depurata e riciclata.

OFFERTE E PACCHETTI CON NOLEGGIO AUTO GRATIS



Tra le novità dell’estate, anche una conveniente offerta dedicata a tutti coloro che prenotano i pacchetti parco + hotel e che raggiungono Leolandia in aereo sugli aeroporti di Milano e Bergamo: contestualmente alla prenotazione, infatti, è possibile aggiungere al pacchetto base 2 giorni di noleggio auto gratuito in collaborazione con Rent24 di ParkinGo, azienda leader nel mercato dei parcheggi aeroportuali e partner di lunga data di Leolandia. L’offerta comprende la copertura assicurativa obbligatoria, chilometraggio illimitato e un seggiolino per bambini: un’occasione perfetta per esplorare anche i dintorni di Leolandia, a cominciare dalle affascinanti città di Bergamo e Brescia, Capitali della Cultura 2023.

Confermata infine la promozione che offre un ingresso omaggio per ogni biglietto a data fissa o data libera acquistato online o direttamente al parco, che potrà essere utilizzato per entrare una seconda volta a Leolandia in un qualsiasi giorno entro il termine della stagione 2023, con la sola esclusione di martedì 31 ottobre.

Tutte le informazioni relative al parco, compresi i giorni e gli orari di apertura e i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it.

Leolandia – Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate, Tel. 02 9090169.

Com. Stam. + foto