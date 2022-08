Lidia Laudani – Modella e scrittrice con “Un’altra vita”

– Parti modella e, ora, sei scrittrice. Com’è nata questa evoluzione?

Nel corso di questi anni ho avuto la fortuna di sperimentare, provare e tuffarmi in diversi lavori. Sì, è vero, ho iniziato come modella per poi passare nelle radio come speaker e in televisione come presentatrice, attrice in videoclip e televendite. Amo essere tante cose, l’arte è anche questo; essere versatile. Ora sto impiegando tutte le energie nel mio romanzo “Un’altra vita”.

– Descrivi il tuo ultimo lavoro.

Scrivere un romanzo è qualcosa che mai avrei immaginato di fare. Ho sempre invidiato quelli che riuscivano a trasmettere emozioni con la scrittura e mi chiedessero come ci riuscissero. Beh, questo romanzo, questa storia si è costruita da sola; le dita danzavano sulla tastiera del computer ancor prima che la mia mente avesse elaborato il pensiero.



– Il tuo sogno segreto. Credi s’avvererà o resterà una chimera?

Piano piano e con molta fatica sto realizando tutti i miei sogni e spero possa proseguire così. Sì, credo che si realizzerà anche quello.

– Il tuo ricordo, personale o professionale, più emozionante.

Tutto, ogni singolo attimo che ho vissuto è per me importante. Bisogna assaporare ogni istante e capire che è un dono che ci è stato concesso. A livello professionale sicuramente le prime volte, e quindi la prima volta in radio, la prima volta in tv, la prima televendita e così via. A livello personale sicuramente la nascita di mia figlia, il regalo più bello che la vita potesse donarmi.



– Alejandro Jodorowski afferma: <<Il tempo asciuga il superfluo e conserva l’essenziale>>. Che ne pensi?

É vero. Un po’ come una pulizia profonda che dopo ti fa sentire riposato e lascia un buon profumo. L’essenziale è scritto con un inchiosto speciale. L’essenziale è indelebile. Però, pensandoci bene, il tempo siamo noi. Noi decidiamo cosa tenere e cosa no.

– Come vedi il tuo futuro? Obiettivi personali e professionali.

Sto lavorando molto, e questo mi gasa tantissimo anche se spesso ho più occhiaie che anime e per riuscire a fare tutto penso mi serva “Un’altra vita”, ma sono felice e vedo un futuro rosa, luminoso e ricco di soddisfazioni.

di Roberto Dall’Acqua

Lidia Laudani – Modella e scrittrice con “Un’altra vita”

