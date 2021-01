Sabato e domenica nuovo screening per studenti delle medie e delle superiori – Il dato di oggi sulla presenza di positivi al Covid-19 a Marsala è di 661 unità.

Le restrizioni imposte a carattere locale, a integrazione di quelle regionali e nazionali, pur avendo contenuto il numero di contagi rispetto a quello iniziale, necessitano ancora di ulteriori misure di prevenzione del rischio, considerato che i dati ricominciano a salire.

Da qui un ormai prossimo ulteriore intervento che verrà adottato già a partire da domenica 31 gennaio p.v..

“Questo nuovo rialzo del numero dei contagiati nel nostro territorio ci preoccupa – afferma il Sindaco Massimo Grillo. Dall’entrata in vigore della nostra ordinanza, nelle ore serali la città e soprattutto le zone del centro sono state presidiate impedendo gli assembramenti sulla pubblica via e davanti agli esercizi pubblici. Migliaia le persone identificate e gli esercizi pubblici e commerciali controllati. Tuttavia occorrono ulteriori misure restrittive in fase di adozione, consistenti nella chiusura domenicale delle medie e grandi strutture commerciali nonché degli esercizi di vicinato. In attesa di potere essere vaccinati e quindi di ritornare alla normalità che ci contraddistingueva prima della Pandemia, riteniamo di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per limitare il diffondersi del coronavirus nella nostra città.

Intanto il Dirigente dell’Usca dell’Asp di Trapani, Mario Minore, ha comunicato stasera al Sindaco che, su indicazione dell’Assessorato alla Salute, ha programmato per il prossimo fine settimana (30 e 31 gennaio pp.vv.) uno screening per ricerca Sars-cov2 a mezzo tampone antigenico rapido in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo grado (medie) e di secondo grado (superiori) nonchè del personale docente ed Ata. Per quel che riguarda la nostra Città, lo screening si svolgerà sabato e domenica orientativamente dalle ore 9,00 alle ore 18,00 presso l’Autoparco comunale in contrada Ponte fiumarella, 99.

Com. Stam.