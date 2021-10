“Linea Verde”: domenica 31 ottobre alla scoperta dell’Isola di Capri.

Domenica 31 ottobre, su Rai1 alle 12.20, torna “Linea Verde”, con Beppe Convertini alle prese con la doppia anima dell’Isola di Capri.

Le divergenze storiche, ormai superate, tra i comuni di Capri e Anacapri, saranno il pretesto per raccontare le due facce dell’isola, partendo dal Monte Solaro e scendendo lentamente verso il mare.

Un percorso insolito che al contrario del comune itinerario turistico, non porterà i nostri due a concedersi il relax del mare. Loro preferiranno infatti approfondire la storia di due popoli attraverso le tradizioni ancora vive, come la sartoria e la pasticceria caprese, e quelle riscoperte come la viticoltura e la produzione di olio ad Anacapri.

Tra anziani testimoni del tempo passato e giovani costruttori di futuro, Beppe scoprirà un’isola da amare non solo per quelle bellezze che, da sempre, attraggono turisti da tutto il mondo.

Resta chiaro che i Faraglioni e la Piazzetta di Capri non possono non far parte del racconto. E a sottolineare la loro solenne presenza una violinista si esibirà dal tramonto al buio più profondo.

