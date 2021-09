Scandito da partite sempre più avvincenti, ora più mordenti ora più equilibrate, si è disputato sabato 18 settembre scorso, all’interno del Paladiporto di Linera (CT), il 2° Campionato Regionale Individuale di tennistavolo paralimpico firmato Fisdir Sicilia, appuntamento sportivo organizzato dalla ASD Albatros Zafferana e inserito all’interno del fitto programma di gare stagionali, che ha visto coinvolti alcuni dei più talentuosi atleti del panorama regionale di questa disciplina.

Presenti alla competizione, il consigliere nazionale e presidente della società Paralimpica Mimì Rodolico di Mazara, Gaspare Majelli, il delegato provinciale di Catania, Claudio Pellegrino e il vice presidente nazionale FITeT, Paolo Puglisi, che hanno anche condotto le attività di premiazione.

Sul fronte della categoria Open singolo maschile, a conquistare la medaglia d’oro è stato Gino Quinci (ASD Paralimpica Mimì Rodolico Mazara), seguito dal compagno di squadra Nicolò Stabile e dagli ex aequo Carmelo Calcagno (Fiamma Mico Riposto) e Mattia Eugenio Battiato (Fiamma Mico Riposto). Sul versante femminile della medesima categoria, a conquistare la vetta è stata, invece, l’atleta della società casalinga ASD Albatros Zafferana Gessica Spampinato seguita, al secondo posto, dalla compagna di squadra Deborah Toritto.

Il doppio misto Open vede, invece, al vertice della classifica, la coppia Gino Quinci (ASD Paralimpica Mimì Rodolico Mazara) e Nicolò Stabile (ASD Paralimpica Mimì Rodolico Mazara), seguita dalle coppie Gessica Spampinato e Deborah Toritto (ASD Albatros Zafferana) e Mattia Eugenio Battiato e Carmelo Calcagno (Fiamma Mico Riposto) rispettivamente al secondo e terzo posto.

Il singolo maschile C21, invece, vede al vertice Francesco Asaro (ASD Paralimpica Mimì Rodolico Mazara), seguito da Salvatore Morello (ASD Tennistavolo Vittoria) e dagli ex aequo Francesco Giovanni Spina (ASD Paralimpica Mimì Rodolico Mazara) e Mario Pizzardi (ASD Orizzonte). Sul versante femminile della medesima categoria, restano incontrastate ed intoccabili le pupille dell’ASD Paralimpica Mimì Rodolico Mazara Jessica Ingrao ed Anna Abate, entrambe attualmente impegnate nei raduni di preparazione tecnica in vista dei prossimi Euro TriGames previsti dal 4 all’11 ottobre prossimi a Ferrara. Per quanto riguarda il doppio misto C21, è la coppia Asaro-Spina a dominare la classifica, dietro la coppia Ingrao-Abate che si è conquista una medaglia d’argento di tutto rispetto.

Per quanto concerne il versante Promozionale, a conquistare l’oro nella categoria del singolo maschile è stato il determinatissimo Stefano Alexandru Turcu (ASD Paralimpica Mimì Rodolico Mazara), che ha sbaragliato la concorrenza ponendo il proprio sigillo sul primo gradino del podio seguito, al secondo posto, Lorenzo Licitra (Il Circolo Etneo) e, al terzo posto, dagli ex aequo Sebastiano Amodeo (ASD Paralimpica Mimì Rodolico Mazara) e Giuseppe Sciacca (ASD Paralimpica Mimì Rodolico Mazara).

La classifica della categoria del doppio promozionale vede, invece, in testa la coppia formata da Sebastiano Amodeo e Stefano Alexandru Turcu (ASD Paralimpica Mimì Rodolico Mazara), seguita dalla coppia Licitra – Lo Faro (Il Circolo Etneo) e dalle coppie ex aequo al terzo posto Barone-Samà (Fiamma Mico Riposto) e Bonafede-Sciacca.

Infine, per quanto concerne il settore giovanile, per la categoria del Misto Open-C21, la classifica vede in testa Carmelo Calcagno (Fiamma Mico Riposto), seguito da Mattia Eugenio Battiato e dagli ex aequo Anna Abate (ASD Paralimpica Mimì Rodolico Mazara) e Francesco Spina (ASD Paralimpica Mimì Rodolico Mazara), mentre per la categoria promozionale, a classificarsi primo è stato Stefano Alexandru Turcu (ASD Paralimpica Mimì Rodolico Mazara, seguito dal suo più temibile rivale Lorenzo Licitra (Il Circolo Etneo) e dagli ex aequo Gabriele Bonafede (ASD Paralimpica Mimì Rodolico Mazara) e Carmelo Lo Faro (Il Circolo Etneo).