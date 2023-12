Lo IACP di Ragusa presenta la realizzazione del  progetto residenziale “Connettiamo i margini Ragusa”

L’incontro, alla presenza delle Autorità Istituzionali, lunedì 4 dicembre alle 15.30 presso l’ex Cinema Ideal di Piazza Libertà

Sarà presentato lunedì 4 dicembre- dalle ore 15.30 alle ore 18, presso l’ex Cinema Ideal di Piazza Libertà, e alla presenza delle Autorità Istituzionali- il progetto residenziale “Connettiamo i margini Ragusa”, un progetto di alloggio sociale diffuso frutto della collaborazione tra l’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa e il Comune di Ragusa, e realizzato all’interno di uno degli scenari più caratteristici della Sicilia, ovvero lungo la strada che da Ragusa arriva fino ad Ibla.

Nello specifico, partendo dall’obiettivo primo di valorizzare il patrimonio pubblico del Comune di Ragusa sottoutilizzato, sono state ristrutturate cinque unità immobiliari e riattivati tre alloggi sulle vie Risorgimento e Don Bosco, per rispondere ai bisogni di residenzialità temporanea di breve periodo di persone singole o in coppia o di nuclei familiari in situazione di momentanea fragilità. Sempre nella stessa area sono stati inoltre realizzati spazi per la fruizione di servizi comuni.

L’input del progetto ha dunque ragioni sociali e scaturisce dalla volontà- del Comune di Ragusa e dello IACP- di creare, appunto, un’offerta di residenzialità temporanea volta a diminuire le “accoglienze improprie” (come quelle in RSA o in comunità alloggio di persone con una fragilità economica ma non fisica o sociale) inadeguate in termini di costi e di risposta ai bisogni, individuando al contempo forme gestionali appropriate e percorsi verso altre soluzioni più stabili.

Il target di riferimento delle unità residenziali realizzate viene identificato in particolare in mamme con bambini, anziani autosufficienti, padri separati con o senza minore in carico, adulti in stato di disagio sociale e/o emergenza famigliare che non hanno la possibilità immediata di trovare un’abitazione e che non siano in grado di gestire autonomamente la propria condizione abitativa.

La conclusione e realizzazione del progetto- che è stato concepito inoltre con il fine di integrare l’area in oggetto con il centro della città- sarà illustrata nel dettaglio dai rappresentanti e dai tecnici dello Iacp di Ragusa. Interverranno, inoltre, i rappresentanti delle Istituzioni.

*Connettiamo i margini Ragusa è un progetto che rientra nel piano per gli “interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”.

Nell’ottica dei criteri di sostenibilità ambientale, per la ristrutturazione edilizia delle unità immobiliari in oggetto, è stato previsto l’uso di materiali naturali con lavorazioni di tipo artigianale tradizionale, posa in opera con tecniche tradizionali e rispetto e riproposizione dei linguaggi architettonici esistente.

www.connettiamoimarginiragusa.it



Pagina Facebook: https://www.facebook.com/connettiamoimarginiragusa

