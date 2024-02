MADE4ART, Milano: mostra “Alda Maria Bossi. Architetture cromatiche” a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo 

MADE4ART è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 a Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, Architetture cromatiche, mostra personale dell’artista Alda Maria Bossi a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo.

L’esposizione conduce il visitatore nella dimensione interiore della pittrice, luoghi intrisi di silenzio e pace, dove il ricorso a un’essenzialità delle forme, ricercata tramite uno studiato gioco di rapporti tra elementi geometrici, dà vita a strutture che sfuggono a coordinate spaziotemporali, complice anche una luminosità diffusa, omogenea, pregnante. Il colore, vero protagonista delle opere di Alda Maria Bossi, si rivela come l’elemento fondamentale che costituisce queste architetture, sia che si tratti di contesti urbani, d’interni di abitazioni private, sia di paesaggi campestri dove emergono solitari casali, ma anche d’architetture prodotte dalla natura – gli alberi di un bosco che si innalzano come colonne di un tempio –, composizioni dove la presenza cromatica, accesa e potente, allontana da ogni descrizione didascalica del reale. Nei dipinti di Bossi in mostra presso MADE4ART, tutti realizzati negli ultimi anni e in gran parte inediti, l’assenza della figura umana non fa che accentuare una particolare sensazione di straniamento trasmessa all’osservatore, che si ritrova a ricercare tracce di un passaggio, della vita che si nasconde dietro il visibile: una lampada accesa, una porta aperta, un camino vibrante per il fuoco che accoglie. Il mondo che ci restituisce Alda Maria Bossi è un contesto ricco di armonia e poesia, pur non esente da interrogativi e inquietudini, turbamenti, ricordi e fantasie, luoghi incantati da indagare quasi con discrezione per non rischiare di turbare un equilibrio perfetto. Architetture cromatiche è accessibile dal 13 al 28 febbraio 2024 con opening martedì 13 febbraio dalle ore 18 alle 20; per gli altri giorni apertura al pubblico il lunedì dalle ore 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 18 e il sabato dalle ore 15 alle 18.

13 – 28 febbraio 2024 Opening martedì 13 febbraio ore 18 – 20 Dal 14 febbraio: lunedì ore 15 – 18, martedì – venerdì ore 10 – 18, sabato ore 15 – 18 Ingresso gratuito, su appuntamento Si invita a verificare sempre sul sito Internet e i social network di MADE4ART eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio

