MADE4ART, Milano: mostra “Elizabeth Ruchti. Specie pericolose” e Christmas Cocktail

MADE4ART è lieto di presentare presso la propria sede nel cuore di Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, “Specie pericolose”, mostra personale di Elizabeth Ruchti, artista nata a San Paolo del Brasile con ascendenza svizzera, russa e brasiliana; formatasi in Italia, vive e lavora a Milano.

Quella di Elizabeth Ruchti è un’arte come nuova forma di responsabilità e rispetto verso la natura e l’ambiente: il progetto espositivo, a cura di Gigliola Foschi, offre al visitatore una selezione di opere fotografiche e pittoriche nate dal fortuito o ricercato imbattersi dell’artista in frammenti plastici e altri resti abbandonati sulla riva e la superficie del mare, testimonianze materiali dell’inquinamento ambientale e dell’incuria dell’uomo. Tali objet trouvé di ogni foggia e colore, tramite l’intervento artistico di Elizabeth Ruchti, danno vita a composizioni materiche che si concretizzano in sorprendenti creature marine. Oppure l’Autrice realizza immagini fotografiche con situazioni marine degradate, sempre basate su tematiche ambientali, giocate sull’astrazione e il confondersi delle sfumature cromatiche, sulla presenza di oggetti estranei che effettuano una vera e propria intrusione nel contesto.



L’universo che prende forma dall’arte di Elizabeth Ruchti trova poesia e bellezza nello scarto e nel minuto, gettando un raggio di speranza proprio attraverso ciò che avvelena il nostro ecosistema. Tramite i suoi esseri immaginati, specie affascinanti ma pericolose, l’artista ci porta a focalizzare l’attenzione su una situazione che grava sul futuro del pianeta e a riflettere sulla direzione che è necessario prendere per evitare l’irreparabile.



Un’intenzione che la Curatrice Gigliola Foschi ha definito con chiarezza nel testo critico dedicato alla mostra: «Sorrette da un forte senso di responsabilità ecologica e da una creatività vitale, ironica e impertinente, le opere di Elizabeth Ruchti fanno emergere le nostri latenti paure nei confronti di una natura maltrattata, pronta a vendicarsi e a bussare alla nostra porta sotto le vesti di nuovi esseri pericolosi e invadenti, di batteri e virus resistenti a tutto, di nuove infezioni nate da un’immondizia non più smaltibile».



“Specie pericolose” sarà visitabile dal 30 novembre al 23 dicembre 2023 con opening giovedì 30 novembre dalle ore 18 alle 20; per i giorni successivi apertura al pubblico il lunedì dalle ore 15 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 19, il sabato dalle 15 alle 18. In occasione dell’opening si svolgerà il tradizionale Christmas Cocktail di MADE4ART, momento di incontro con collezionisti, artisti, operatori del settore e appassionati d’arte in occasione delle Festività natalizie.



