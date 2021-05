Green Girls” di Christiana Ruggeri nel programma del Maggio dei Libri del Ministero della Cultura con un evento del WWF Campania e IAC Uccella Santa Maria CV

Green Girls – Storie vere di ragazze dalla parte del pianeta” fa tappa nel programma di iniziative del Maggio dei Libri, la campagna ideata dal ‘Centro per il libro e la lettura’ del Ministero della Cultura: giovedì 27 maggio alle ore 10 in streaming (https://meet.google.com/orh-sznc-jwq?hs=224) è possibile seguire la diretta sul tema “Per Amor del Pianeta”, organizzata dal WWF Campania e dall’I.A.C. Uccella di Santa Maria C.V.

L’autrice, Christiana Ruggeri, dialogherà con Raffaele Lauria (delegato WWF Italia per la Campania), Silvana Valletta (dirigente scolastica), i Docenti e gli Studenti, che seguono il progetto OPS – One Planet School del WWF. Un dibattito sulle tematiche ambientali, in un presente sempre più attento alla biodiversità e alla sostenibilità, con le testimonianze delle 32 giovani ambientaliste presenti nel libro che, a latitudini diverse, nei 5 Continenti, raccontano gli effetti del clima estremo e dell’inquinamento, con la scienza pronta a fermarne il disastro.

Partecipano anche i delegati provinciali del WWW Campania: Ornella Capezzuto (Napoli); Milena Biondo (Caserta); Antonio Manzo (Salerno); Camillo Campolongo (Sannio); Piernazario Antelmi, (Silentum); Claudio D’Esposito (Terre del Tirreno).

Edito da Giunti, “Green Girls” di Christiana Ruggeri, giornalista Esteri del Tg2 e vicepresidente Greenaccord, racconta per la prima volta l’impegno di 32 ragazze che fondano le loro battaglie su dati scientifici e sono connesse via web e social, in un circuito green virtuoso e attivo. L’Autrice mappa per la prima volta questa leadership al femminile, dalla Russia alla Cina, dall’India all’Amazzonia, dalla Nigeria alla Nuova Zelanda. Hanno dai 10 ai 30 anni, dalla primaria al post laurea, etnie, culture, classi sociali e religioni diverse. E si battono per la biodiversità dei territori in cui vivono: in certi casi anche a rischio della vita.

Uscito il 22 aprile, in autunno “Green Girls” sarà tradotto da un editore di New York proprio per la sua unicità.