Maira Zanotti e la Coppa Rally di Zona 6: la giovane modenese al “via” del Rally di Reggello

Levizzano Rangone (MO). È pronta ad indossare nuovamente tuta e casco, Maira Zanotti. La diciannovenne pilota modenese sarà chiamata ad interpretare le caratteristiche della Renault New Clio RS3 Racing Start sui chilometri del Rally di Reggello, appuntamento che – nel fine settimana – coinvolgerà il Valdarno fiorentino come ambientazione della quarta manche della Coppa Rally di Zona 6. Una valida occasione, quella prospettata alla giovane driver di Levizzano Rangone, per confermare la bontà di un trend stagionale che, nella sua prima metà, le ha garantito due primati di classe RS 2.0. Ad affiancare la portacolori della scuderia Eurosport sarà ancora Ivan Garuti, “punto fermo” di una programmazione agonistica strutturata su due stagioni sportive, quella di approccio ai rallies dello scorso anno e l’attuale, volta alla conquista del “pass” per la Finale Nazionale Coppa Italia Rally.

Alla prima esperienza sulle strade della provincia di Firenze, Maira Zanotti porrà come obiettivo primario la conquista del massimo punteggio legato al confronto Racing Start, non negandosi all’agonismo di due confronti – quello Under 25 e femminile – che potrebbero riservarle un piazzamento soddisfacente all’arrivo di Cascia. A supportare tecnicamente la giovane pilota sulle prove speciali toscane sarà la scuderia Eurosport, struttura che le garantirà la miglior espressione al volante della Renault Clio RS3 equipaggiata con pneumatici Michelin.

La gara interesserà i territori comunali di Figline, Incisa Valdarno e Reggello, ambientazione di un confronto articolato su due giorni. Dopo la partenza, sabato 17 giugno alle 21,30 da Cascia di Reggello, i concorrenti sfideranno il cronometro della prima prova speciale, la “Leccio”, per poi proseguire con le altre cinque prove in programma l’indomani, domenica 18 giugno: “Saltino”, da ripetere due volte e “Figline”, per tre volte.

Maira Zanotti desidera ringraziare i partner che stanno supportando la sua programmazione sportiva: Lunigiana Gomme, Adventure Car Racing, La Bolognina, scuderia Eurosport, Madialat e Clinica veterinaria Modena Sud.

Nelle foto: Maira Zanotti e la Renault Clio RS3 (free copyright Amicorally).

