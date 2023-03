Manifestazione contro la violenza arbitrale alla partita Asd Camporeale -Virtus Athena Palermo

Ieri a Camporeale durante la partita di Campionato di Seconda Categoria della sezione Lnd-Figc di Palermo tra il Camporeale Calcio 2018 e la Virtus Athena di Palermo valevole per la 23° ma giornata di campionato di calcio girone di ritorno si è svolta la manifestazione organizzata dalla società sportiva del Camporeale Calcio per contrastare e reprimere la violenza contro la categoria arbitrale e lo sport in generale..

Per una volta il risultato del campo passava in secondo piano. Manifestazione autorizzata dal Presidente della Lnd- Figc Sicilia dott. Sandro Morgana ,alla presenza del componente Aia di Trapani sig. Vito Milana, che rappresentava la federazione Regionale in rappresentanza del Presidente regionale Dott.ssa. Cristina Anastasi.

Un ringraziamento grazie al delegato di Trapani della LND-fIGC Dott. Bruno Lombardo e del responsabile Aia di Trapani dott. Girolamo Poma.

I ragazzi del settore giovanile sono entrati in campo con lo striscione per contrastare la violenza nei confronti del settore arbitrale.

Il messaggio video è stato letto in rappresentanza di tutta la società del Camporeale Calcio 2018 dal dirigente Triolo e Tinervia e dal Sindaco di Camporeale Gigi Cino accompagnato dal consigliere Pisciotta Emanuele.

All’arbitro della sezione Aia di Agrigento sig. Mangiapane sono state consegnate due magliette in rappresentanza delle 2 società.

Combattere la violenza nel mondo del calcio rappresenta uno dei principali obbiettivi del Presidente della Lnd Sicilia dott. Sandro Morgana con lo slogan UNITI CONTRO LA VIOLENZA PER COSTRUIRE UN CALCIO MIGLIORE”, il progetto fortemente voluto per sensibilizzare le Società Calcistiche sul tema della violenza, che vedrà coinvolte tutte le delegazione della Figc in Sicilia.

Com. Stam.