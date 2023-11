Marsala – soddisfazione del sindaco Grillo per la conferma degli investimenti per la nuova stazione di Birgi

Riqualificazione del trasporto ferroviario. Confermati gli investimenti con fondi Pnrr per la nuova stazione di Birgi. Il sindaco Massimo Grillo: “Il Governo Regionale prosegue nella valorizzazione della rete ferrata, in linea con la progettualità di questa Amministrazione”

“La conferma dell’investimento dei fondi Pnrr per realizzare il collegamento ferroviario con l’Aeroporto Vincenzo Florio, comunicata oggi dal presidente Schifani e dall’assessore Aìricò, ci fa guardare con ottimismo al futuro della mobilità in questo territorio. Non possiamo che essere soddisfatti di questa notizia che consente a questa Amministrazione di proseguire con più serenità nelle opere di riqualificazione sia della Stazione ferroviaria che del limitrofo ex scalo merci, già frutto di un accordo con la RFI e Sistemi Urbani”. È quanto afferma il sindaco Massimo Grillo nell’apprendere del notevole passo avanti sulla realizzazione di un punto di interscambio lungo la linea ferroviaria Trapani-Marsala. In pratica una nuova fermata (e un nuovo parcheggio) tra le stazioni di Marausa e Birgi-Mozia, con annessa viabilità stradale/pedonale per raggiungere il vicino Aeroporto. Un investimento di 40 milioni, in linea con la progettualità in corso a Marsala dove la Stazione Ferroviaria è già destinataria di un finanziamento Pnrr di 2 milioni e 300 mila euro per il progetto “Easy e Smart Station”. Si prevedono interventi di ammodernamento e ristrutturazione, nonchè lavori necessari per garantire l’accessibilità in stazione delle persone a mobilità ridotta. In più, su quell’area rigenerata di Viale Fazio – con arredi e un look più accogliente – sarà trasferito il terminal dei bus urbani, con positive ricadute sulla mobilità urbana, tenuto conto che si amplia la possibilità di parcheggio con il pieno utilizzo dell’ex scalo merci ferroviario, snellendo altresì il traffico veicolare.

