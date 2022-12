Maxi bando per 1410 allievi finanzieri con diploma Scadenza ravvicinata

On line il bando di concorso della Guardia di Finanza mirato al reclutamento di 1410 allievi finanzieri.

Se hai hai meno di 26 anni non perdere questa opportunità, per partecipare alla selezione basta avere il diploma.

I posti saranno così ripartiti:

1170 per il contingente ordinario, in particolare:

693 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;

477 destinati agli altri cittadini italiani secondo la seguente suddivisione:

180 da avviare al conseguimento della specializzazione Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.);

297 non specializzati.

240 per il contingente mare e cioè:

168 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ripartiti come segue:

56 da avviare al conseguimento della specializzazione Nocchiere;

84 da avviare al conseguimento della specializzazione Motorista navale;

28 da avviare al conseguimento della specializzazione Operatore di sistema;

72 destinati agli altri cittadini italiani:

24 da avviare al conseguimento della specializzazione Nocchiere;

36 da avviare al conseguimento della specializzazione Motorista navale;

12 da avviare al conseguimento della specializzazione Operatore di sistema.

Oltre al diploma i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: non devono essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status; alla data dell’effettivo incorporamento, non devono essere o essere stati imputati o condannati o avere ottenuto l’applicazione della pena per delitti non colposi, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione; non si devono trovarsi , alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.

La selezione prevede una prova scritta di preselezione, consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale; prove di efficienza fisica; accertamento idoneità psico-fisica; accertamento idoneità attitudinale; accertamento idoneità al servizio “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”, solo per i candidati che concorrono per i relativi posti; valutazione dei titoli.

Puoi presentare la tua candidatura fino al 2 gennaio 2023. Clicca qui per saperne di più

