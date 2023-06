A Villa Pottino talk su agroalimentare, opportunità di lavoro e aree espositive – Oggi le donne sono sempre più protagoniste dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile, anche nel settore agroalimentare.

Per approfondire, il CESIE (Centro Europeo di Studi e Iniziative) organizza l’evento Mediterranea – Forum d’impresa per un Mediterraneo sostenibile al femminile, che si terrà sabato 17 giugno, dalle 10:30 fino alle 20:00, presso Villa Pottino, via Notarbartolo 28A a Palermo, a ingresso gratuito. L’evento è l’azione conclusiva del progetto di cooperazione euromediterranea co-finanziato dall’Unione Europea “InnovAgroWoMed – Innovazione sociale nel settore agroalimentare per promuovere l’occupazione femminile nell’Area Mediterranea” avviato nel 2019 e che ha visto coinvolte 140 donne di quattro paesi: Italia, Spagna, Tunisia e Palestina.

Si tratterà di un’occasione unica per partecipare ai talk tenuti da gente specializzata, esperti ed esperte del settore, inserirsi nel mondo del lavoro, costruire una più ampia rete di contatti e diffondere il proprio marchio.

Si scopriranno le esperienze di empowerment di Alice, Eleonora e Irene, tre giovani imprenditrici siciliane che grazie al supporto di InnovAgroWoMed hanno avviato le loro start-up. Oggi le loro imprese sono realtà promettenti – AgroMini, A’Naca – Vita in Natura e Nivura: esempi virtuosi che possono guidare altre professioniste nel mondo agroalimentare.

Mediterranea è infatti stato pensato per rispondere alle nuove esigenze delle dirigenze di impresa e di professionisti e professioniste che desiderino esplorare le nuove frontiere dell’agroalimentare. L’obiettivo? Contribuire, in modo sostenibile, allo sviluppo economico e sociale dei territori rurali siciliani.

Negli eleganti spazi di Villa Pottino si proporranno un’Agro Expo Area, zona espositiva dove le aziende potranno allestire gratuitamente il proprio stand per presentare i propri prodotti e il proprio marchio e proporre in degustazione specialità tipiche del Mediterraneo; un Job Corner, spazio dovei datori di lavoro potranno scoprire i nuovi profili professionali più adatti e innovativi per il settore, e nel quale si promuoverà l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro. L’angolo è un momento utile per interagire con chi si candiderà.Le persone in cerca di impiego, invece, potranno consegnare al desk il proprio curriculum. A conclusione dell’evento, lo staff CESIE si occuperà del matching di domanda e offerta, mettendo in contatto le donne in cerca di lavoro con le imprese.

Non mancheranno incontri e sessioni informative tenuti da professionisti e professioniste del settore. Si parlerà di management, di pratiche imprenditoriali sostenibili, di piani di sviluppo d’impresa al Sud, e di come usufruire delle risorse economiche messe a bando.

Per maggiori informazioni sull’evento e per saperne di più sull’intero progetto potete visitare la pagina cesie.org/mediterranea

Com. Stam. + foto