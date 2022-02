Dal 18 Febbraio 2022 disponibile in rotazione radiofonica “Mescolerà”, il nuovo singolo di Filippo Ferrante, già disponibile sulle piattaforme digitali dallo scorso 20 gennaio.

“Mescolerà” è il racconto di come viene raggiunta la consapevolezza della fine di un amore che arriva per trasformarci ed insegnarci qualcosa. E’ come un “passare attraverso” qualcosa che ci ha segnato e che poi ci porta in un nuovo stato, migliore del precedente, come una vera e propria transizione, dove cambiamo pelle.

Spiega l’artista a proposito del brano: “ Dietro uno sfondo sentimentale, con una storia d’amore tormentata, ho voluto raccontare una necessità che forse ci accomuna: l’esigenza di non restare inchiodati ad un ruolo fisso, ad una sola visione, ad un’idea esclusiva, ad un amore unico o ad una storia. Siamo molto di più di tutto questo, siamo molteplici e viviamo di contraddizioni. L’autenticità emerge quando la nostra ombra o il nostro passato si mescola alla nostra luce o a qualche parte di noi nuova che è emersa esattamente come il giorno si mescola alla notte.”

Nel video, per la regia di Natalia Raguseo, si racconta una storia d’amore con tre momenti e dunque tre mood differenti: uno statico con una fase di stallo, di solitudine e smarrimento; uno di movimento in una fase in cui c’è serenità e spensieratezza con il rivivere i bei ricordi ed infine il mood in cui c’è una vera e propria sensazione di rinascita. A tratti sia il protagonista uomo che la protagonista donna vogliono riprendere in mano la propria vita cercando di dimenticare il passato.

La ragazza coinvolta nella storia d’amore è anche la musicista (bassista) che suona il brano sul palco. La sua storia d’amore è terminata e il momento in cui è sul palco segna ormai, una volta lasciata (forse) alle spalle la relazione, una sorta di nuova transizione nella sua vita. Sembra quasi una persona diversa, cambiata anche nel volto, più consapevole.

La canzone, dunque, non è solo una colonna sonora ma è la cornice stessa di questa storia, appunto nell’idea stessa di “mescolare” la nascita della canzone, la canzone che poi viene eseguita su un palco con la stessa storia d’amore che l’ha ispirata. Tutto si svolge nello stesso contesto.

Sul finale il cantante sembra un narratore fuori campo, canta il brano con il ragazzo protagonista che è sullo sfondo quasi impotente mentre prende consapevolezza che la storia pare sia giunta (forse) al capolinea. Il finale, tuttavia, resta un po’ sospeso per lasciare libera interpretazione al pubblico.

Biografia

Filippo Ferrante, è un cantautore pugliese, attivo già da diversi anni nel panorama musicale italiano. Proviene da differenti esperienze artistiche legate, tutte, da una grande passione per la musica, dall’espressione di un’identità artistica e vocale unica, e da un sound ibrido tra pop-rock anglo-americano, cantautorato ed indie italiano. Il suo primo singolo, “Dentro te”, verrà trasmesso per più di quattro mesi in alta rotazione da diverse radio ed emittenti video musicali nazionali con la partecipazione al Battiti Live nel 2008. Nel 2013 Filippo realizza il primo album con la produzione artistica di Diego Calvetti, dal quale viene estratto il singolo “Volerò“. Nel 2015 due nuovi singoli: “Tutto l’amore che ho dentro“ e “Nuovi giochi“. Quest’ultimo raggiunge un ottimo piazzamento nella classifica italiana dei singoli indipendenti più trasmessi e graditi alle radio. A gennaio 2016 è uscito “Un’altra corsa”, subito apprezzato dalla stampa e dagli addetti ai lavori. A maggio 2016 “Cosa resterà“, brano che è stato registrato tra Italia e Germania e finalizzato al Massive Art Studios di Milano, inserendosi nella top 100 dei singoli più ascoltati dell’estate di quell’anno. Tra il 2018 e il 2021 ha pubblicato una serie di singoli “A testa in giù“ e il singolo estivo “Come l’inverno e le fragole” fino al “Il disordine che ti appartiene” con cui ha ottenuto importanti passaggi radiofonici all’estero, in particolare in Repubblica Ceca. A Gennaio 2022 è stato finalizzato il nuovo progetto discografico con il lancio, del singolo “Mescolerà”, che ha ottenuto ottimi riscontri nelle prime due settimane dall’uscita sul web. “Mescolerà” di Filippo Ferrante è disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 gennaio 2022 e uscirà in radio il 18 Febbraio.

