Messa in sicurezza di via Vecchia Mazara, aumento del litorale sabbioso, manutenzione lungomare Boeo

L’Amministrazione Grillo presenta richieste di contributo per la progettazione Interventi di protezione del litorale sud, dall’area di colmata a torre Sibiliana. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di un tratto stradale del Lungomare Boeo. Messa in sicurezza della via Vecchia Mazara.

Sono questi gli investimenti – per un ammontare complessivo di 11 milioni e 600 mila euro – per i quali l’Amministrazione comunale di Marsala ha richiesto un contributo al Ministero dell’Interno, a copertura delle spese di progettazione (quasi 700 mila euro). È stato il settore Lavori Pubblici, su direttiva del sindaco Massimo Grillo e dell’assessore Giacomo Tumbarello, ad avviare – di concerto con l’Ufficio speciale per l’attuazione del PNRR – la procedura di richiesta telematica del contributo. I progetti, in particolare, riguardano “Indagini batimetriche e correntometriche, realizzazioni interventi di protezione e ripascimenti del litorale dall’area di colmata a torre Sibiliana (8 milioni e 100 mila euro); “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di un tratto stradale del Lungomare Boeo (3 milioni); messa in sicurezza via Vecchia Mazara attraverso lavori di spurgo fognatura ed intercettazione degli svasamenti delle acque bianche a monte della predetta condotta (500 mila euro). Per i suddetti interventi, una volta avviata la progettazione, sarà possibile attingere a finanziamenti sia del PR FESR 2021-2027 che sulla programmazione FUA (ex Agenda Urbana).

