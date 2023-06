Migranti, Tardino (Lega) in missione a Lampedusa per il Pe, da Ue finalmente attenzione al problema

Palermo – “Da domani missione a Lampedusa con la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo.

È importante che gli europarlamentari di altri territori e di altri Paesi possano osservare da vicino, in prima persona, la situazione che Lampedusa e la Sicilia vivono quotidianamente da anni, così da comprendere la portata di un fenomeno che la mia regione e l’Italia, sempre in prima linea, non possono e

non devono affrontare da sole. Dopo anni in cui l’Europa ha guardato dall’altra parte, sottovalutando se non addirittura ignorando il problema, accogliamo con soddisfazione i segnali positivi che arrivano da Bruxelles e dalle capitali europee: finalmente, grazie al lavoro del Ministro Piantedosi, della Lega al governo e a tutti i livelli, anche nelle istituzioni Ue qualcosa sta cambiando. Ma sarà decisiva anche una presa di coscienza da parte dei colleghi europarlamentari. Da parte nostra massimo impegno per contrastare l’immigrazione clandestina e promuovere politiche comunitarie che portino a più rimpatri, più accordi con paesi extra-Ue e meno partenze”.



Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega, coordinatrice Id in commissione Libe, che parteciperà alla missione a Lampedusa della commissione.

Com. Stam.