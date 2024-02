Milano, dispositivo di sicurezza per la manifestazione contro Milano-Cortina 2026

l dispositivo di ordine pubblico predisposto dal Questore Petronzi è stato impegnato nella manifestazione indetta contro l’organizzazione delle Olimpiadi “Milano – Cortina 2026” partecipata da circa 500 persone che, con partenza alle ore 15.30 da piazzale Lodi, si è appena conclusa in piazzale Corvetto senza turbative di ordine pubblico.

Gli agenti della Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri sono stati impiegati sin da ieri sera a tutela degli obiettivi sensibili posti lungo e nei pressi del percorso per scongiurare insidie. L’ iniziativa di protesta interessava l’area adiacente l’ex scalo ferroviario di Porta Romana, sede del futuro villaggio olimpico, e il quartiere Corvetto oggetto di prossimi piani di riqualificazione.

I reparti inquadrati delle forze dell’ordine sono stati disposti da via Fatebenefratelli sia lungo il percorso, in modalità di nuclei di pronto impiego, che in piazzale Corvetto.

Al servizio, oltre alla Polizia Locale per la parte di competenza, hanno partecipato partecipato anche la Polizia Stradale per il controllo sulle strade che conducono al capoluogo, con particolare

riguardo alle Tangenziali ed alle uscite autostradali, e la Polizia Ferroviaria per il monitoraggio di eventuali arrivi di manifestanti provenienti da altre province a bordo di treni.

Nello stesso pomeriggio odierno, infine, i reparti inquadrati della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri sono stati impiegati per il corteo organizzato da espressioni della comunità senegalese per manifestare dissenso contro il rinvio delle elezioni presidenziali in Senegal.

I partecipanti, circa 400 persone ritrovatesi alle ore 15 in Piazza Castello, percorrendo viale Alemagna e via Pagano, sono giunti in Piazza Sempione senza criticità di ordine pubblico.