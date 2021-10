E’ in corso a Milano un’iniziativa NO GREEN PASS non preavvisata che, come i sabati precedenti, ha preso le mosse da piazza Fontana. Il dispositivo messo in campo dalla Questura di Milano ha impedito ai manifestanti, che non interagiscono con le Forze dell’Ordine, di accedere alla piazza Duomo.

I contingenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri, a presidio degli obiettivi sensibili disposti lungo il percorso intrapreso da circa 5mila persone, continuano a monitorare il flusso indisciplinato dei manifestanti cercando di evitare un eccessivo avvicinamento al centro cittadino e agli obiettivi sensibili ed evitando l’acuirsi di momenti di tensione con gli automobilisti irritati per i disagi provocati.



Momenti di tensione si sono registrati quando il flusso indisciplinato dei manifestanti ha deviato da corso Buenos Aires tentando in più punti di forzare i cordoni di polizia per raggiungere la stazione.

Dopo ripetuti tentativi, i manifestanti hanno raggiunto il piazzale della stazione cercando di accedere all’interno della stessa con il verosimile intento di bloccare il traffico ferroviario. La Polizia Ferroviaria ha proficuamente presidiato alcuni varchi di accesso e chiusi gli altri riuscendo, unitamente ai contingenti di forze di polizia, a scongiurare l’accesso alla stazione.



Respinti dall’importante obiettivo, i manifestanti continuano a muoversi disordinatamente con il palese intento di arrecare disagio al traffico veicolare. Il dispositivo di ordine pubblico continua nelle manovre di riposizionamento al fine di proteggere gli obiettivi sensibili e a scongiurare momenti di tensione più insidiosi.