Milano, ordine pubblico per la manifestazione pro Palestina

Nel corso della manifestazione che ha avuto luogo oggi pomeriggio, il dispositivo di ordine pubblico diretto dalla Questura ha operato una dinamica azione di contenimento, verso le 16.40 all’inizio di via Padova, per resistere al violento tentativo di un gruppo di manifestanti di contravvenire alle disposizioni con il chiaro intento di procedere in corteo in direzione esterno città.

I poliziotti e i carabinieri dei reparti inquadrati hanno fronteggiato in maniera decisa quella porzione di dimostranti anche in virtù delle prescrizioni adottate ieri da via Fatebenefratelli secondo cui la manifestazione avrebbe dovuto avere luogo domani.

La Questura ha, quindi, predisposto un rafforzamento dei reparti alle due estremità del segmento di via Padova in cui era contenuto il gruppo di manifestanti. Verso le 17.20, il gruppo, dopo aver tentato lo sfondamento in direzione esterno città, si è mosso in direzione opposta verso piazzale Loreto non riuscendo anche lì a superare il cordone di polizia attestato a protezione. Conseguentemente, ha avuto inizio un graduale deflusso.